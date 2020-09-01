Повний Місяць у вересні 2020: точна дата та час
Повний Місяць в Україні можна буде побачити 2 вересня. Наступного дня Місяць перейде вже у спадаючу стадію.
Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. В Україні ця фаза настане 2 вересня, повідомляє 24 канал.
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Повний Місяць буде видно з 00:05.
День повного місяця хороший для спокійного відпочинку, роздумів і рефлексії. Також у цей день можна зустрітись із старими друзями.
Але в цей період варто побоюватися необдуманих слів – вони можуть привести до серйозних наслідків.
Що не можна робити в повний місяць у вересні 2020:
- планувати звільнення;
- укладати важливі угоди;
- подорожувати;
- давати гроші в борг;
- остерігайтесь шахрайства.
Сприятливі дні у вересні 2020
У вересні: 9, 10, 16 вересня. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.
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