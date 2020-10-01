Повний Місяць у жовтні 2020: точна дата
Повний Місяць у жовтні буде особливй, адже його можна буде побачити і 2, 31 жовтня.
Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. У жовтні можна буде побачити два Повних Місяці, на початку і в кінці місяця. повідомляє 24 канал.
Читайте також Повний Місяць у вересні 2020: точна дата та час
Перший Повний Місяць настане о 00:07, 2 жовтня. Вдруге ми зможемо побачити Повний Місяць 31 жовтня.
Дні повного місяця хороші для спокійного відпочинку, роздумів і рефлексії. Також у ці день можна зустрітись із старими друзями.
Але в цей період варто побоюватися необдуманих слів – вони можуть привести до серйозних наслідків, особливо 2 жовтня.
Що не можна робити в повний місяць у жовтні 2020:
- планувати звільнення;
- укладати важливі угоди;
- подорожувати;
- давати гроші в борг;
- остерігайтесь шахрайства.
Сприятливі дні у жовтні 2020
У жовтні: 4, 8, 11. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.
Несприятливі дні у жовтні
Несприятливими днями у жовтні будуть: 6, 9, 19 та Повня 2 жовтня.