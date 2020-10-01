Повний Місяць у жовтні буде особливй, адже його можна буде побачити і 2, 31 жовтня.

Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. У жовтні можна буде побачити два Повних Місяці, на початку і в кінці місяця. повідомляє 24 канал.

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Перший Повний Місяць настане о 00:07, 2 жовтня. Вдруге ми зможемо побачити Повний Місяць 31 жовтня.

Дні повного місяця хороші для спокійного відпочинку, роздумів і рефлексії. Також у ці день можна зустрітись із старими друзями.

Але в цей період варто побоюватися необдуманих слів – вони можуть привести до серйозних наслідків, особливо 2 жовтня.

Що не можна робити в повний місяць у жовтні 2020:

планувати звільнення;

укладати важливі угоди;

подорожувати;

давати гроші в борг;

остерігайтесь шахрайства.

Сприятливі дні у жовтні 2020

У жовтні: 4, 8, 11. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.

Несприятливі дні у жовтні

Несприятливими днями у жовтні будуть: 6, 9, 19 та Повня 2 жовтня.