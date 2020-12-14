2020 рік добряче напсував плани виробникам смартфонів, зокрема й Apple. Вихід нового покоління iPhone 12 перенесли на кілька тижнів. При цьому вже зараз відомий аналітик зробив прогноз щодо виходу iPhone 13 у 2021 році.

Як відомо авторитетний аналітик Мін-Чі Куо добре відомий своїми точними прогнозами щодо продукції Apple, повідомляє Macrumors.com.

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Коли чекати анонс

За заявою Куо, у 2021 році Apple повернеться до звичного графіку презентації iPhone 13. Тож майбутню новинку нам покажуть у вересні 2021 року.

Таким чином, бренд зможе почати виробництво нової лінійки iPhone 13 влітку, а не восени, щоб не повторити долю iPhone 12.

Нагадаємо, затримка з анонсом iPhone 12 була пов'язана з перебоями в ланцюжку поставок комплектуючих. Це трапилось, звісно ж, через пандемію коронавірусу.

Також цьогоріч виробник зіштовхнувся з деякими труднощами при відправленні своїх інженерів на заводи в Китаї для контролю якості складання та тестування готової продукції.

Що відомо про iPhone 13

До речі, аналітики також повідомляють перші дані про зовнішній вигляд майбутньої новинки. Так, iPhone 13 збереже класичний виріз. Щоправда, Apple спробує таки зменшити розміри цього вирізу, зокрема, чубчик мав би стати коротшим.