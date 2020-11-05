WhatsApp оголосив про запуск функції зникаючих повідомлень. Подібна можливість вже давно є в багатьох інших месенджерах. Проте у WhatsApp вони матимуть одну особливість.

У популярному месенджері з'явилася нова функція, повідомляє about.fb.

Цікаво Нарешті у WhatsApp: довгоочікувана функція з'явиться вже зовсім скоро

Що особливого

Якщо увімкнути нову функцію, то повідомлення, які відправляються в чат, зникатимуть через сім днів.

Ми хочемо, щоб ваші чати в WhatsApp були якомога більше схожі на живе спілкування, а це означає, що їх необов'язково зберігати вічно. У зв'язку з цим ми раді представити вам режим зникаючих повідомлень в WhatsApp,

– кажуть представники мессенджера.

На думку розрбників це зробить бесіди ще більш конфіденційними. Будь-який учасник в індивідуальному чаті зможе за бажанням включити зникаючі повідомлення. У групових чатах це може зробити адміністратор.

Коли чекати

У WhatsApp підкреслили, що новою функцією можна буде користуватися у всьому світі вже в цьому місяці.