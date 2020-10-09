Колишній бос Netflix екранізує відому гру Kingdom Come Deliverance
Стало відомо про перенесення на екрани ще однієї популярної комп'ютерної гри. Цього разу до вже екранізованих Dragon’s Dogma, Resident Evil, Відьмака та інших приєднається Kingdom Come: Deliverance.
За виробництво відповідає студія Wild Sheep Content, яку колишній виконавчий директор Netflix Ерік Бармак заснував після звільнення з Netflix, повідомляє Variety.
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Що відомо про екранізацію
Як пише видання, Бармак домовився з Warhorse Studios про екранізацію історичної рольової гри. Наразі невідомо, отримають геймери фільм чи серіал. Продюсерське крісло займе сам Бармак і гендиректор Warhorse Studios Мартін Фрівальдскі. Вже розпочато пошук режисерів і сценаристів. Проте, до старту виробництва ще далеко.
Проводячи паралель між відеоіграми та телевізійною індустрією, Бармак зауважив, що до недавнього часу глобальні ігри могли створювати лише у США, а менші, бюджетні ігри, не залучають світову аудиторію.
Kingdom Come зруйнувала цей стереотип. Це надзвичайно важливо,
– сказав Бармак.
Дивіться трейлер гри Kingdom Come: Deliverance – відео
Рольова гра 2018 року Kingdom Come: Deliverancе була розроблена студією Warhorse Studios і випущена Deep Silver для PC, PlayStation 4 та Xbox One.