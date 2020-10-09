Стало відомо про перенесення на екрани ще однієї популярної комп'ютерної гри. Цього разу до вже екранізованих Dragon’s Dogma, Resident Evil, Відьмака та інших приєднається Kingdom Come: Deliverance.

За виробництво відповідає студія Wild Sheep Content, яку колишній виконавчий директор Netflix Ерік Бармак заснував після звільнення з Netflix, повідомляє Variety.

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Що відомо про екранізацію

Як пише видання, Бармак домовився з Warhorse Studios про екранізацію історичної рольової гри. Наразі невідомо, отримають геймери фільм чи серіал. Продюсерське крісло займе сам Бармак і гендиректор Warhorse Studios Мартін Фрівальдскі. Вже розпочато пошук режисерів і сценаристів. Проте, до старту виробництва ще далеко.

Проводячи паралель між відеоіграми та телевізійною індустрією, Бармак зауважив, що до недавнього часу глобальні ігри могли створювати лише у США, а менші, бюджетні ігри, не залучають світову аудиторію.

Kingdom Come зруйнувала цей стереотип. Це надзвичайно важливо,

– сказав Бармак.

Дивіться трейлер гри Kingdom Come: Deliverance – відео

Рольова гра 2018 року Kingdom Come: Deliverancе була розроблена студією Warhorse Studios і випущена Deep Silver для PC, PlayStation 4 та Xbox One.