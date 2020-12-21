У Сполучених Штатах посилки часто залишають на порозі будинку. Таким чином будь-хто може викрасти їх, що й є дуже поширеним явищем. Колишній інженер NASA Марк Робер любить розігрувати злодіїв за допомогою пастки.

Це вже третя версія пастки, яку він удосконалює разом з актором Маколеєм Калкіним, відомим за роллю Кевіна у фільмах "Сам удома". Коробка замаскована під упаковку з навушниками Buzz. На YouTube у Марка Робера є власний канал, в якому розповідає про свою розробку.

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Що відомо

Назва не випадкова – вона вибрана на честь брата головного героя "Сам удома". Усередині пастки знаходяться чотири смартфони з GPS і підключенням до інтернету, які знімають на камеру те, що відбувається навколо.



Розкриваючись, пастка розсипає блискітки в усі боки / Скріншот з відео

Коли хтось розкриває коробку, механізм всередині вистрілює блискітками у всі боки і розбризкує спрей зі смородом. Після цього звучать цитати з "Сам удома" і починається зворотний відлік. Потім включається запис переговорів поліції, щоб ще більше налякати злодія. Насправді пристрій не дзвонить в поліцію, хоча перелякані злодії про це не знають.

Зазвичай вони намагаються позбутися від пастки і поспіхом викидають її. Завдяки включеній геолокації, пристрої потім збираються вручну біля сміттєвих баків.

Дивіться реакцію злодіїв, записану смартфонами всередині коробки: відео