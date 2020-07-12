На Харківщиною зафіксували комету Neowise. Вона вважається найяскравішою за останні 7 років.

Відповідне фото опублікував телеграм-канал "Харьков 1654".

До слова Яскравий метеор зафіксували у небі над Японією: відео

Комета C/2020 F3 Neowise пролетіла над селом Зарожне.

Окрім цього, раніше небесне тіло помітили також над Миколаєвом. Фотографу Denis Sisin вдалось її зафіксувати на фото.



Комета Neowise пролітає над Миколаєвом / Фото Denis Sisin

Що відомо про комету Neowise