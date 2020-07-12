Найяскравіша комета за останні 7 років пролетіла над Харківщиною: захопливі фото
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На Харківщиною зафіксували комету Neowise. Вона вважається найяскравішою за останні 7 років.
Відповідне фото опублікував телеграм-канал "Харьков 1654".
До слова Яскравий метеор зафіксували у небі над Японією: відео
Комета C/2020 F3 Neowise пролетіла над селом Зарожне.
Окрім цього, раніше небесне тіло помітили також над Миколаєвом. Фотографу Denis Sisin вдалось її зафіксувати на фото.
Комета Neowise пролітає над Миколаєвом / Фото Denis Sisin
Що відомо про комету Neowise
- 3 липня комета Neowise максимально наблизилася до Сонця. Через це її політ можна спостерігати неозброєним оком. Найкраще її видно перед світанком.
- 13 липня комета пролітатиме на тлі сузір'я Рись. З 18 по 30 липня Neowise її буде видно північній частині неба, біля сузір'я Велика Ведмедиця. Орієнтиром може стати сузір'я Ківш (Віз), комета буде якраз під ним.
- Раніше у NASA повідомляли, що за нею можна буде спостерігати лише до 11 липня. Однак, за попередніми прогнозами, Neowise з'явиться у вечірньому небі 15 – 16 липня.