Весь липень жителі північної півкулі говорять про комету Neowice. Це одна з небагатьох комет у цьому столітті, яку можна побачити неозброєним оком. Тож в мережі можна побачити чимало яскравих фото та відео.

Але деякі знімки просто викликають захват. Як от фото, яке опубліковане на Twitter-сторінці компанії SpaceX.

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На фото можна побачити як Neowice пролітає над ракетою Falcon 9.

Comet NEOWISE over Falcon 9 and ANASIS-II vertical on SLC-40. Today’s launch window opens at 5:00 p.m. EDT and closes at 8:55 p.m. EDT, and weather is looking 70% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/5ITydgvQVI — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Ще один оригінальний знімок Neowice показали у NASA. Фото комети вдалось зробити астронавтам з борту МКС. Знімок було зроблено 5 липня, коли комета перебувала над Середземним морем між Тунісом та Італією.

Комета Neowise з борту МКС / NASA

Чим унікальна комета Neowice

Цю комету відкрили у березні цього року. Вперше її зафіксував телескоп Neowise, звідки й назва. Насправді ж її наукове ім'я – C/2020 F3. Хоч відкрили об'єкт недавно, та насправді комета народилась 4,6 мільярдів років тому – її ядро формувалося ще на під час зародження Сонячної системи.

Ця комета достатньо яскрава, її легко можна знайти на нічному небі – поруч з сузір'ям Великої Ведмедиці. Наступного разу вона пролітатиме над Землею через 6800 років.

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Протягом липня комета віддаляється від Сонця і максимально наблизиться до Землі 23 липня. Але боятись не варто – жодної загрози вона не несе, адже пролітатиме на відстані 103 мільйони кілометрів від нашої планети.