Серед жителів міст все більшою популярністю користується всілякий електричний транспорт. Найчастіше можна зустріти людей на електросамокаті або моноколесі, але існують ще й електровелосипеди. Саме до таких належить новий FIIDO D11, що відрізняється значним запасом ходу і компактністю.

Електровелосипед FIIDO D11 успішно зібрав фінансування на краудфандинговій платформі indiegogo і зовсім скоро його можна буде офіційно придбати.

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Особливості електровелосипеда FIIDO D11

Завдяки легкій рамі з алюмінію FIIDO D11 важить всього 12,9 кг. Крім того, у порівнянні з більш традиційними аналогами він помітно компактніший, а можливість скласти його навпіл і зовсім зводить займаний простір до мінімуму. Крім того, кермо також складається, а сидіння опускається, в результаті чого велосипед без проблем поміщається в багажник навіть невеликого автомобіля. Варто також відзначити, що за свій дизайн байк отримав престижну премію Red Dot Award.



Електровелосипед FIIDO D11

Велосипед оснащений сімома передачами від Shimano, але при перемиканні на електродвигун є лише три передачі. Він оснащений двигуном потужністю 250 Вт, що дозволяє розвивати швидкість до 25 км/г. На одному заряді FIIDO D11 здатний проїхати до 100 кілометрів.

Відео демонструє велосипед FIIDO D11

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Ціна й дата продажів

Продажі FIIDO D11 стартують пізніше в цьому місяці на краудфандінговій платформі Indiegogo. Його ціна поки не оголошена, але за передзамовлення виробник обіцяє знижку в розмірі 38%.