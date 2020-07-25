Компанія Xiaomi працює над виходом нового фірмового порохотяга. Він буде випущений під брендом Mijia. Пристрій отримає компактний розмір, при цьому працюватиме досить потужно.

У компанії планують презентувати новий продукт 29 липня. Саме тоді він з'явиться на майданчику для спільного збору, передає Gizmochina.

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Що цікавого

Наразі подробиць про новий продукт небагато. Відомо, що це ручний порохотяг. Виробник обіцяє, що він буде легший за півторалітрову пляшку води.

При цьому цей пристрій буде дуже потужним – він забезпечить всмоктування до 13 000 Па.

Пристрій працюватиме на безщітковому моторі, який працює з частотою 88 000 оборотів в хвилину. Порохотяг стане повністю бездротовим, проте характеристики акумулятора поки не повідомляють. Тож невідомо, як довго він зможе працювати без підзарядки.

В компанії кажуть, що він ідеально підійде для прибирання в тих місцях, де звичайний порохотяг використовувати не дуже зручно.

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Ціна

Хоч детальних характеристик поки немає, але відомо, що вартість нового порохотягу від Xiaomi складе близько 28 доларів. До слова, саме стільки у Китаї коштував фітнес-трекер Mi Band 5.