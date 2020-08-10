The Boring Company вже кілька місяців активно співпрацює з адміністрацією Лас-Вегаса з метою будівництва спеціалізованої мережі тунелів для переміщення електрокарів. Після серії переговорів керівництво міста дозволило дітищу Ілона Маска побудувати тунель за межами конференц-центру Лас-Вегаса із зупинкою в одному з казино.

Компанія вже опублікувала амбітну схему нового "метро", що демонструє розмах запланованого проєкту, повідомляє New Atlas.

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Як працюватиме система тунелів The Boring Company

За задумом інженерів оригінальна транзитна система буде перевозити людей на електрокарах Tesla між трьома станціями в межах так званого ділового центру Лас-Вегаса на відстань в 3,2 кілометра в обхід наземного щільного трафіку.



Карта підземних тунелів The Boring Company

Але The Boring Company вирішила не зупинятися на цьому і всіляко прагне розширити інфраструктуру своїх "підземних ходів".

Отримавши дозвіл від влади міста, компанія може приступити до будівництва тунелю, який буде з'єднувати конференц-центр з казино Resorts World Las Vegas. Таким чином, нова станція стане першою за межами центру.

Разом з тим The Boring Company розробляє систему тунелів поблизу аеропорту О'Хара в Чикаго і стадіону Доджер (Лос-Анджелес). Терміни введення нових станцій в експлуатацію поки не уточнюються.