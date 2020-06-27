В асортименті компанії Panasonic є вже численна кількість захищених планшетів та ноутбуків, і тепер до них додалася нова модель Toughbook A3. Продажі моделі стартують у серпні цього року.

Ґаджет призначений для служб швидкого реагування, персоналу аварійних служб і агентів польової служби. 24 канал ознайомився з характеристиками та особливостями захищеного планшета від Panasonic.

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Особливості Toughbook A3

Планшет оснащується 10-дюймовим екраном з роздільною здатністю Full HD і максимальною яскравістю в 800 кд/м2, вага становить 885 г, а габарити – 272х196х16.4 мм.



Захищений планшет Toughbook A3 від Panasonic

Корпус захищений за військовим стандартом MIL-STD-810H і відповідає сертифікату IP65. Це означає, що планшет не боїться вологи, пилу, ударів, падінь, перепадів температури та тиску.

Toughbook A3 отримав п'ять фізичних кнопок, які можна довільно налаштувати. Серцем пристрою виступає чіп Snapdragon 660, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ флеш-пам'яті, модем 4G, 5-Мп і 8-Мп камери, акумулятор місткістю 3200 мАг, що забезпечує 9 годин автономної роботи. Також є можливість придбати планшет з акумулятором на 5580 мАг, що забезпечує до 15 годин автономної роботи.



Планшет за бажанням можна обладнати витривалою батареєю 5580 мАг

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Крім того, планшет отримав порти USB і USB-C, підтримку двох карт SIM і можливість встановлення додаткових модулів, наприклад, сканера штрих-кодів або другого порту USB.

Ціна

Наразі "броньований" планшет Toughbook A3 у Великобританії оцінюється в 1 310 євро (39 186 гривень). Невідомо якосю буде ціна планшету на інших ринках, та чи потрапить він у вільний продаж.