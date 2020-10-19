Компанія The Boring Company пообіцяла перевезти 4400 пасажирів на годину у своїй транспортній системі. Проте зараз стало зрозуміло, що через вимоги пожежної безпеки цієї цілі, імовірно, досягти буде неможливо.

Компанія Ілона Маска The Boring Company зіткнулася з труднощами при проєктуванні свого першого комерційного проєкту – будівництві підземної транспортної системи для конференц-центру в Лас-Вегасі, пише TechCrunch.

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В чому справа

Швидкісна система з електромобілями не може перевозити стільки пасажирів, скільки обіцяв Маск раніше. Справа в правилах пожежної безпеки.

Пожежні норми обмежують пропускну здатність у зонах навантаження та розвантаження однієї з трьох станцій: лише 800 пасажирів на годину. Якщо ж інші станції мають подібні обмеження, то система може перевезти лише 1200 людей за годину – приблизно чверть своєї обіцяної потужності.



Пожежні норми обмежують зону розвантаження / фото TBC/Clark County

На даний момент не зрозуміло, як буде контролюватися ліміт пасажирів, оскільки в будівельному плані немає турнікетів або інших бар'єрів для обмеження входу в тунель.

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Раніше The Boring Company уклала з Державним агентством LCVCA контракт, згідно з яким компанія отримає більше грошей, якщо зможе перевозити 4400 пасажирів на годину. Якщо Маск не виконає обіцяне, The Boring Company недоотримає 13,2 мільйона доларів із бюджету проєкту.