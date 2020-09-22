Системи електрифікації велосипедів – не новина, але більшість з них потребують заміни колеса. Комплект Elevate відрізняється тим, що встановлюється на заднє дискове гальмо. Він розроблений каліфорнійським стартапом Bimotal спеціально для гірських велосипедів.

Ідея створення знімного комплекту для електрифікації гірських велосипедів прийшла в голову Тобі Рікко, засновнику стартапу Bimotal з Сан-Франциско, після того як він отримав травму і не зміг більше самостійно заїжджати на круті гірки, розповідає New Atlas.

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Особливості системи Elevate

Система Elevate складається з чотирьох основних частин: 750-ватного мотора, який встановлюється над заднім гальмом на те ж кріплення; гальмівний ротор під конкретну систему, який йде замість існуючого ротора; циліндрична літієва батарея на 250 Вт*год, яка кріпиться на місце пляшки з водою; і пульт управління на кермі.

Максимальна швидкість велосипеда з Elevate – 45 км/год, акумулятора вистачає приблизно на 24 – 48 км, в залежності від навантаження. У нинішній моделі система реалізована тільки на апаратному рівні, але Рікко намір випустити версію з Bluetooth і функцією допомоги педалювання.

Відео демонструє можливості системи:

Якщо мотор тимчасово не потрібен, власнику досить вийняти батарею з гнізда і від'єднати мотор. Вся система важить 2,7 кг, вважаючи ротор.

Зарезервувати Elevate можна за 1 950 доларів (55 118 гривень). Поставки очікуються на початку наступного року.