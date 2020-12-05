Повністю робочий комп'ютер Apple 1 в оригінальній коробці, підписаній співзасновником Apple Стівом Возняком, виставлять на аукціон десятого грудня. Стартова ціна лота становить 50 тисяч доларів.

Крім самого комп'ютера в лот входить оригінальна коробка, пристрій Apple для підключення касетних плеєрів, оригінальні інструкції з експлуатації, оригінальний блок живлення Apple 1, вінтажна клавіатура Datanetics в дерев'яному корпусі, монітор Sanyo 1976 року випуску і касетний плеєр Panasonic, пише appleinsider.

Цікаво Цифра дня: Apple Watch встановив новий рекорд з продажів

Що відомо

RR Auction зазначає, що оригінальна коробка є дуже рідкісною, це одна з небагатьох, що дожили до наших днів. Експерти оцінюють працездатність комп'ютера на вісім балів з десяти.

Аукціонний дім опублікував відео з доказами справності комп'ютера.

У 1970-х роках Стів Возняк зібрав вручну близько 200 комп'ютерів Apple 1. З них 175 були продані. Комп'ютери Apple 1 час від часу потрапляють на аукціони і продаються дуже дорого. У 2019 один такий було продано за 471 тисячу доларів.