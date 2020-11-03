Raspberry Pi 400 – це автономний комп'ютер, вбудований у клавіатуру. Він компактний, та дозволяє виконувати базові завдання. Необхідно лише підключити його до телевізора або монітора.

Британська компанія Raspberry Pi Foundation оголосила про початок продажів одноплатного комп'ютера Raspberry Pi 400, виконаного в корпусі клавіатури, пише The Verge.

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Деталі новинки

Raspberry Pi 400 працює на базі процесора ARM Cortex-A72 частотою 1,8 Гц. Оперативної пам'яті – 4 гігабайти. В наявності порт Gigabit Ethernet, модулі Bluetooth 5.0 і Wi-Fi. На платі встановлені два порти HDMI, кожен з яких підтримує передачу зображення в 4K з частотою до 60 герц.

Крім того, Raspberry Pi 400 оснащений двома портами USB 3.0 і одним USB 2.0. Живлення відбувається через порт USB-C.



Raspberry Pi 400 – клавіатура з вбудованим комп’ютером / фото Raspberry

Залежно від регіону Raspberry Pi 400 поставляється в корпусі клавіатури з 78 або 79 клавішами. На старті комп'ютери поки продаються з шістьма розкладками клавіатури:

британської,

американської,

німецької,

французької,

італійської,

іспанської.

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Ціни

Пристрій продається в двох комплектах: 70 доларів (трохи більше 2 000 гривень) тільки за комп'ютер або 100 доларів (майже 2 900 гривень) за комп'ютер з мишкою, блоком живлення, карткою microSD, кабелем HDMI і інструкцією.

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