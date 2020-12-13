Комп'ютерну мишку 60-х років продадуть на аукціоні
На торги на аукціоні RR Auctions буде виставлено один з раритетних комп'ютерних предметів – перша серійна комп'ютерна миша винахідника Дугласа Енгельбарта. Розробка була анонсована у 1968 році і вперше з'явилася у складі комп'ютера Xerox Alto у 1973 році. Але справжній успіх прийшов до мишки пізніше, і це були зовсім інші пристрої.
Виставлена на аукціон мишка була подарована винахідником колишньому редактору InfoWorld, PR-директору Logitech і фотографові Сержу Тімачеффу, розповідає New Atlas.
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Історія аксесуара
Під час роботи Тімачеффа у Logitech в штаб-квартирі у Фрімонті, штат Каліфорнія, Енгельбарту було виділено офісний простір під його "інститут". Натомість компанія отримувала цінні поради та зауваження щодо свого головного на той момент продукту – комп'ютерним мишкам. В один із днів Енгельбарт подарував Тімачеффу мишку своєї розробки з перших партій.
Представлений екземпляр неможливо підключити до жодного комп'ютера – провід маніпулятора обірваний, та й і зі сполученням, очевидно, було б не все так просто. Мишка має три кнопки, і в цьому Logitech довго йшла за нею. Сьогодні вже нікого не здивувати маніпуляторами з безліччю кнопок, але в дев'яності роки минулого століття Logitech була одним з небагатьох брендів, який масово випускав трикнопкові маніпулятори.
Фото раритетної мишки
Ціна мишки
Представлений на аукціон екземпляр раритетної мишки буде виставлений на торги 17 грудня за стартовою ціною у 800 доларів. Однак якою буде фінальна ціна, покажуть торги.
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