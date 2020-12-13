На торги на аукціоні RR Auctions буде виставлено один з раритетних комп'ютерних предметів – перша серійна комп'ютерна миша винахідника Дугласа Енгельбарта. Розробка була анонсована у 1968 році і вперше з'явилася у складі комп'ютера Xerox Alto у 1973 році. Але справжній успіх прийшов до мишки пізніше, і це були зовсім інші пристрої.

Виставлена ​​на аукціон мишка була подарована винахідником колишньому редактору InfoWorld, PR-директору Logitech і фотографові Сержу Тімачеффу, розповідає New Atlas.

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Історія аксесуара

Під час роботи Тімачеффа у Logitech в штаб-квартирі у Фрімонті, штат Каліфорнія, Енгельбарту було виділено офісний простір під його "інститут". Натомість компанія отримувала цінні поради та зауваження щодо свого головного на той момент продукту – комп'ютерним мишкам. В один із днів Енгельбарт подарував Тімачеффу мишку своєї розробки з перших партій.

Представлений екземпляр неможливо підключити до жодного комп'ютера – провід маніпулятора обірваний, та й і зі сполученням, очевидно, було б не все так просто. Мишка має три кнопки, і в цьому Logitech довго йшла за нею. Сьогодні вже нікого не здивувати маніпуляторами з безліччю кнопок, але в дев'яності роки минулого століття Logitech була одним з небагатьох брендів, який масово випускав трикнопкові маніпулятори.

Фото раритетної мишки

Ціна мишки

Представлений на аукціон екземпляр раритетної мишки буде виставлений на торги 17 грудня за стартовою ціною у 800 доларів. Однак якою буде фінальна ціна, покажуть торги.

Цікаво! Дуглас Енгельбарт помер у 2013 році у віці 88 років. Компанія Logitech свого часу купила ліцензію на випуск мишок у Стенфордського дослідницького інституту (SRI) за 40 тисяч доларів, де працював Енгельбарт, але сам винахідник не отримав з цих грошей ні цента.