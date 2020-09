Компанія Sony провела черговий захід, присвячений консолі наступного покоління PlayStation 5. Цього разу розповіли не лише про нові ігри для приставки, але також назвали її вартість і дату виходу.

Ціни на приставку та дати виходу PlayStation 5 ви можете дізнатися за посиланням нижчу, а зараз 24 канал розповість кілька слів про нові ігри, які показали на заході.

Не пропустіть Play Station 5 отримала офіційну ціну та старт продажів

Final Fantasy XVI

Sony анонсували нову частину культової забавки. Гра вийде на PS5 і PC.

Final Fantasy XVI – Awakening Trailer:

Hogwarts Legacy

WB Games анонсувала рольову гру у всесвіті "Гаррі Поттера" – Hogwarts Legacy. Реліз у 2021 році.

Hogwarts Legacy – Official Reveal Trailer:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ролик з ігровим процесом нової "Людини павука" для PS5. Реліз в кінці року. Також вийде на PS4.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Gameplay Demo:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Студія Raven показала новий уривок сюжетної місії Call of Duty: Black Ops Cold War. Гарна новина альфа-тестування мультиплеєра почнеться 18 вересня лише на PS4.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Nowhere Left to Run Teaser Trailer:

Five Nights At Freddy's: Security Breach

Відбувся анонс нової Five Nights at Freddy's.

Five Nights At Freddy's: Security Breach – Teaser Trailer:

Demon's Souls

Геймплейне демо ремейка Demon's Souls. Виглядає справді вражаюче.

Demon's Souls – Gameplay Trailer:

Devil May Cry 5 Special Edition

Capcom анонсувала спеціальне видання Devil May Cry 5. Реліз відбудеться на запуск PlayStation 5. Беде трасування променів і 120 FPS.

Devil May Cry 5 Special Edition – Announcement Trailer

God of War 2: Ragnaroc

Відомо, що God of War 2 вийде у 2021 році. Подробиць наразі немає.



Нова гра серії God of War

PS Plus

Разом з запуском PlayStation 5 сервіс PS Plus почне надавати доступ до безлічі ігор з PS4.



Чимало ігор з PS 4 будуть доступні на PS 5