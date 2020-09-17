Конференція PlayStation 5: нові ігри для консолі наступного покоління
Компанія Sony провела черговий захід, присвячений консолі наступного покоління PlayStation 5. Цього разу розповіли не лише про нові ігри для приставки, але також назвали її вартість і дату виходу.
Ціни на приставку та дати виходу PlayStation 5 ви можете дізнатися за посиланням нижчу, а зараз 24 канал розповість кілька слів про нові ігри, які показали на заході.
Не пропустіть Play Station 5 отримала офіційну ціну та старт продажів
Final Fantasy XVI
Sony анонсували нову частину культової забавки. Гра вийде на PS5 і PC.
Final Fantasy XVI – Awakening Trailer:
Hogwarts Legacy
WB Games анонсувала рольову гру у всесвіті "Гаррі Поттера" – Hogwarts Legacy. Реліз у 2021 році.
Hogwarts Legacy – Official Reveal Trailer:
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Ролик з ігровим процесом нової "Людини павука" для PS5. Реліз в кінці року. Також вийде на PS4.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Gameplay Demo:
Call of Duty: Black Ops Cold War
Студія Raven показала новий уривок сюжетної місії Call of Duty: Black Ops Cold War. Гарна новина альфа-тестування мультиплеєра почнеться 18 вересня лише на PS4.
Call of Duty: Black Ops Cold War – Nowhere Left to Run Teaser Trailer:
Five Nights At Freddy's: Security Breach
Відбувся анонс нової Five Nights at Freddy's.
Five Nights At Freddy's: Security Breach – Teaser Trailer:
Demon's Souls
Геймплейне демо ремейка Demon's Souls. Виглядає справді вражаюче.
Demon's Souls – Gameplay Trailer:
Devil May Cry 5 Special Edition
Capcom анонсувала спеціальне видання Devil May Cry 5. Реліз відбудеться на запуск PlayStation 5. Беде трасування променів і 120 FPS.
Devil May Cry 5 Special Edition – Announcement Trailer
God of War 2: Ragnaroc
Відомо, що God of War 2 вийде у 2021 році. Подробиць наразі немає.
PS Plus
Разом з запуском PlayStation 5 сервіс PS Plus почне надавати доступ до безлічі ігор з PS4.
Чимало ігор з PS 4 будуть доступні на PS 5