Компанія Samsung провела презентацію та показала низку новинок. Серед них – нове покоління фітнес-трекера Galaxy Fit2. Щоправда, ззовні новинка не відрізняється від попередника.

Однак, виробник істотно оновив наповнення, передає Gsmarena.

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Так, фітнес-трекер зберіг 1,1-дюймовий AMOLED-дисплей з датчиком серцебиття та акумулятором на 159 мАг. Цього має вистачити від 15 до 20 днів автономної роботи.

Galaxy Fit2 доступний у 2 кольрах / gsmarena.com

Що ще цікавого

Корпус Galaxy Fit2 отримав захист від вологи і пороху за стандартом IP68. Він може відстежувати кілька видів фізичної активності, а також стежити за якістю сну. Також на дисплеї браслета можна виводити повідомлення.

Ціна

Вартість Galaxy Fit2 поки не оголошена. Наразі відомо. що придбати браслет можна буде в чорному і світло-червоному кольорах. Ціну мають повідомити в найближчі тижні.