Незабаром після анонсу пікапу Badger на водневому паливі з можливістю автономної роботи від акумуляторів компанія Nikola Corporation оголосила ціну і дату презентації майбутньої новинки. Однією з її головних особливостей стане значна "далекобійність" автівки, яка в гібридному режимі перевищує 1400 кілометрів.

Новий комбінований електромобіль Badger розробляє компанія Nikola Corporation. розповідає slashgear.

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Особливості Badger

За запевненням виробника, екологічний автомобіль буде доступний в повнопривідному виконанні, а потужність його двигунів буде варіюватися від 455 до 906 кінських сил в залежності від конфігурації.



Badger передбачає кілька конфігурацій

Розгін максимальній комплектації до 96 км/год займе всього 2,6 секунди. Заявлена ​​вартість заправки новинки воднем становить 22 долари, при цьому на повному баку Badger здатний проїхати до 965 кілометрів.



Розробники обіцяють, що Badger проїжджатиме до 965 кілометрів

За потреби власник зможе переключитися на живлення від акумуляторів, заряду яких вистачить ще на 480 кілометрів поїздки.



Рендер салону автомобіля Badger

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Дата презентації та ціна

Презентація пікапа відбудеться 29 червня. За словами представників Nikola Corporation, глядачів чекає завершена модель, дата надходження якої в продаж буде оголошена пізніше. Орієнтовна вартість повнопривідного пікапа буде варіюватися від 60 000 до 90 000 доларів в залежності від конфігурації. Представники компанії відзначили, що орієнтуються в першу чергу на ринки США і Австралії.