Сміттєзбиральна компанія Republic Services оголосила про співпрацю з виробником електромобілів Nikola Motors. Остання зробить 2500 електричних вантажівок з акумулятором на 720 кВт/год для збору сміття по всій території США.

Партнери не стали розкривати всі подробиці угоди, але повідомили, що вантажівки Nikola будуть протестовані у 2022 році і введені в експлуатацію в першій половині 2023 року, повідомляє Cleantechnica.

Цікаво Tesla контролює майже третину глобального ринку електромобілів

Що відомо про електросміттєвози Nikola

Сміттєвози Nikola Refuse стануть логічним продовженням електричних вантажівок, які були анонсовані два роки тому, але так і не з'явилися на ринку. Нова модель отримає акумулятор на 720 кВт/год, до 1000 кінських сил потужності і запас ходу до 241 км. При цьому компанія не розкриває швидкість зарядки і термін служби батарей, хоча в кінці минулого року обіцяла "прорив у сфері акумуляторів".

Одночасно з оголошенням про співпрацю Nikola показала і перші рендери Refuse. Вантажівка помітно відрізняється від тих прототипів, що компанія показувала кілька років поспіль. Лицьова панель стала плfскою, а габарити помітно зменшилися.

На сайті Nikola також з'явилася спеціальна сторінка, присвячена Refuse, поряд з електромобілями Badger, Two, Wave і NZT. Крім того, в офіційному прес-релізі автовиробника зазначається, що Republic Services поки замовила 2500 сміттєвозів, але в разі їх успішної експлуатації Nikola збільшить поставки до 5000 моделей Refuse.

"Ринок сміття – один з найстабільніших в галузі і забезпечує довгострокову вигоду для акціонерів. Трансмісія Nikola Tre ідеально підійде для цього ринку, оскільки в ній використовуються ті ж акумулятори, елементи управління, інвертори та електронна вісь, що і в запланованому вантажівці Nikola Motors. Якщо ми будемо спільно використовувати платформу Tre, ми значно знизимо вартість обох програм за допомогою одних і тих же компонентів", – заявляє засновник Nikola Тревор Мілтон.

Не пропустіть Електрокари Tesla будуть довше їздити завдяки новим акумуляторам

Інші проєкти Nikola

Крім сміттєвозів Refuse, Nikola Motors паралельно працює над двома конкурентами Tesla. Перший – це електричний пікап Badger, покликаний "вбити Tesla Cybertruck" і другий – вантажівка Nikola One, який практично повністю повторює дизайн Tesla Semi. Nikola Motors навіть подала до суду за вкрадений концепт вантажівки і зажадала від компанії Ілона Маска 2 мільярди доларів, але програла справу в суді Арізони.