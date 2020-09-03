Компанія Lucid Motors продовжує ділитися інформацією про свої електрокари преміум-класу під назвою Air. Незабаром після анонсу найшвидшої у світі зарядки для автомобілів виробник розкрив нові подробиці про двигун, а заодно показав його у дії, вибравши в ролі методу демонстрації заїзд на 400 метрів.

Представники компанії стверджують, що трансмісія автомобіля отримала компактні приводи, які стали найменшими, але потужними на ринку. Заявлена вага кожного електродвигуна в зв'язці з інвертором, трансмісією і диференціалом становить всього 74 кілограм, розповідає Slashgear.

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Демонстрація роботи двигунів

За заявою бренду, дистанцію в 400 метрів повнопривідний Lucid Air (1080 к.с.) подолала за 9,9 секунди, що робить його найшвидшим серійним седаном з електродвигуном на ринку. Виробник також готує до випуску більш доступну модифікацію з заднім приводом.

Заїзд Lucid Air:

Що ж стосується акумулятора, то він буде заряджатися як від домашньої мережі змінного струму, так і за допомогою швидкої зарядки на спеціальних пунктах.

"Заправка" на останніх протягом однієї хвилини дасть можливість автомобілю проїхати дистанцію в 32 кілометри, а дальність ходу після 20-хвилинної швидкої зарядки складе 480 км. Максимальна заявлена ​​"далекобійність" моделі – до 832 кілометрів.

Презентація Lucid Air відбудеться вже наступного тижня, 9 вересня.