У США оголосили відкритий всесвітній конкурс ідей систем розвантаження корисного навантаження місячного лендера з призовим фондом в 25 тисяч доларів. Конкурс відкритий, в тому числі, і для учасників з України.

Нещодавно NASA обрало трьох постачальників пілотованих Лендерів, а також постачальників комерційних послуг доставки місячного корисного навантаження (КН). Для розвантаження доставленого на Місяць КН будуть потрібні автономні або напівавтономні масштабовані системи, які можна доставити з Землі і розгорнути без наявності екіпажу. Такі системи повинні вміти розвантажити різне КН з лендера різних фірм. Офіційні вимоги NASA щодо систем розвантаження КН читайте тут.

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В ідеалі рішення повинно бути повністю автономним, щоб воно могло працювати без втручання людини протягом декількох років; проте ідеї, які не є повністю автономними, також прийнятні, якщо у них є потенціал стати автономними. Бажано, але не обов'язково, зберегти можливість використання обладнання екіпажем,

– так у NASA корото описують вимоги до систем розвантаження КН.

Дедлайни

Прийом заявок на участь відкритий з 29 жовтня 2020 року, крайній термін подачі заявок 19 січня 2021 року. Заявки будуть розглядатися з 19 січня по 9 березня 2021 року, а переможців оголосять 16 березня 2021 року.