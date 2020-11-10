В асортименті китайської компанії GPD вже є кілька оригінальних ультракомпактних ігрових лептопів, таких, як GPD Win Max і Pocket 2 Max. Тепер же бренд готує до випуску нову модель – за даними інсайдерів, вона буде мати більше спільного з портативними консолями, ніж з ноутбуками.

Список особливостей і зображення неанонсованого пристрою під назвою GPD Win 3 з'явилися у мережі ще до початку рекламної кампанії виробника, повідомляє Slashgear.

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Дизайн GPD Win 3, судячи за зображеннями, які з'явилися у мережі, багато в чому нагадує випущену ще в середині 2000-х модель Sony VAIO UX, оснащену висувним 5,5-дюймовим дисплеєм, під яким ховається апаратна клавіатура.

GPD Win 3 та Sony VAIO UX:

За даними мережевих інформаторів, "серцем" мініатюрного ноутбука стане процесор Intel Core i7-1165G7 з графікою Intel Iris Xe. Об'єм оперативної пам'яті ігрового пристрою складе до 16 ГБ в залежності від конфігурації, а у ролі внутрішнього сховища виробник використовує твердотільний NVMe-накопичувач у форм-факторі М.2 2280 з можливістю розширення за допомогою карти microSD.

GPD Win 3 отримає екран з роздільною здатністю 720p, порівняно великі клавіші і геймпади по краях корпусу, що нагадують контролери для Nintendo Switch. Гаджету приписують модулі бездротового зв'язку Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0, підтримку інтерфейсу Thunderbolt 4, а також порти USB Type-A і HDMI. Крім того, очікується і поява в асортименті компанії спеціальної док-станції з розширеним набором інтерфейсів.

Що відомо про вихід ґаджета

GPD Win 3 імовірно з'явиться на краудфандинговій платформі Indiegogo на початку січня 2021 року, ціна пристрою поки невідома.