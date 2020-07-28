В Unicode повідомили, що готують до випуску невелике оновлення пакета смайликів під назвою Emoji 13.1. Оновлення випустять пізніше у 2020 році.

Що нового покажуть

Це буде мінорний реліз, який принесе невелику кількість нових емодзі. Після того, як вийде Emoji Unicode 13.1, Apple, Google, WhatsApp, Telegram і інші вмонтують ці смайлики в свої платформи – це має статися на початку 2021 року.

Нові емодзі в Emoji Unicode 13.1:

Mending Heart ("залатане серце");

Heart on Fire ("Серце у вогні");

Face with Spiral Eyes ("Обличчя зі спіральними очима");

Face in Clouds ("Обличчя у хмарах").



Нові емодзі з'являться на початку 2021 року в оновленні Emoji Unicode 13.1

Крім того, для смайликів бородатого чоловіка додадуть нові варіанти статі і відтінків шкіри. Раніше стало відомо, що консорціум відклав вихід Emoji Unicode 14 на шість місяців через пандемію коронавіруса.

Цікаво До всесвітнього дня Emoji, який відзначається 17 липня, Apple оновила бази Emoji та Memoji