Команді корейського надпровідного токамака KSTAR вдалося розігріти плазму термоядерного реактора до понад 100 мільйонів градусів. Плазму при такій рекордній температурі вдалося підтримувати протягом 20 секунд. Цей успіх наближає дослідників до появи економічно вигідної термоядерної енергії.

Це досягнення більш ніж удвічі перевершує попередній рекорд KSTAR встановлений у 2019 році. Тоді плазмі вдалося підтримувати протягом 8 секунд. Вперше корейські вчені досягли температури у 100 мільйонів градусів у 2018 році, повідомляє Phys.org. Досі нікому у світі не вдавалося подолати 10-секундний бар'єр утримання розпеченої до такої температури плазми.

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Як вдалося досягти такого результату

У ході експерименту 2020 року KSTAR поліпшила продуктивність режиму "внутрішнього бар'єру переносу" (Internal Transport Barrier, ITB), який був розроблений минулого року і забезпечив стабільність плазмового стану протягом довгого часу. Команда вчених проєкту має намір поділитися результатами на конференції по термоядерної енергетики МАГАТЕ в травні наступного року.

Чому це важливо

Технології, необхідні для довгої роботи плазми температурою понад 100 мільйонів градусів Цельсія – це ключ до реалізації термоядерної енергії. Якщо KSTAR зможе підтримати плазму протягом 20 секунд, це буде важливий поворотний пункт у гонці за розробку технології тривалої високопродуктивної плазмової реакції, критичного компонента комерційного реактора термоядерного синтезу майбутнього.

Плани KSTAR

Кінцева мета проєкту KSTAR – до 2025 року добитися стабільного утримання плазми при температурі вище 100 мільйонів градусів протягом 300 секунд.

Токамак KSTAR, відео:

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На початку грудня у Китаї почав роботу термоядерний реактор HL-2M Tokamak, найбільший та передовий експериментальний токамак в країні. Його особливість полягає у гнучкості магнітного поля, яке можна налаштовувати для захисту внутрішніх стінок пристрою від впливу високих температур.