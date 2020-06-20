Компанія Xiaomi випустила оригінальний девайс, який багатьом стане в нагоді. Це компактний дозатор гарячої води Xiaomi Morfun. Його можна розмістити просто на пляшці з водою.

Продукт за традицією представили на фірмовому майданчику колективного фінансування Xiaomi, передає Gizmochina.

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Що ще цікавого

Xiaomi Morfun отримав компактні розміри – 117 x 62 x 190 мм, тож його зручно брати його з собою в подорожі.

Аби отримати окріп потрібно розмістити пляшку з водою у Xiaomi Morfun і через 4 секунди після натискання кнопки, пристрій видасть гарячу воду.

Як розповіли у компанії, для цього вони застосували унікальну фірмову технологію.

Xiaomi Morfun можна брати у подорож / gizmochina.com

На нижній частині дозатора розташований екран, на якому відображається температура води. Вибрати можна між варіантами нагріву 45, 60, 85 і 100 градусів Цельсія. За один раз дозатор здатний видати 120, 250, 360 або 500 мл рідини.

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Цей дозатор гарячої води Xiaomi Mofan обладнаний спеціальною горловиною для стандартної пластикової пляшки.

Ціна

Наразі продукт можна замовити за 28 доларів (750 гривень). Після старту продажів дозатор отримає вищу ціну.