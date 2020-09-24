Пандемія змусила залишились вдома не лише офісних працівників, але й школярів та студентів. Тут у нагоді став найпопулярніший серед українців месенджер Viber. При цьому багато корисних функцій месенджера, які стануть в нагоді школярам, багато хто може і не знати.

Про нові функції Viber, та як їх можна застосовувати у дистанційному навчанні, 24 каналу розповіла Director Marketing & PR в Центральній та Східній Європі Зарена Канчева.

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Нові фішки Viber

Зараз компанія Rakuten Viber активно інвестує в розробку різних функцій, спрямованих на покращення групового спілкування, зокрема це аудіо та відеодзвінки, налаштування спільнот тощо. Водночас ми надаємо можливості, що допомагають краще проявляти себе онлайн. Мова йде про створення власних стікерів та GIF у додатку.

Також компанія працює над новими функціями для боротьби з небажаною інформацією. Так, запрошення до спільнот та групових чатів від невідомих контактів будуть автоматично надходити до окремої теки "Запити на спілкування".

Зарена Канчева, Director Marketing & PR в Центральній та Східній Європі

Тож користувачі зможуть контролювати, хто може додавати їх до груп і чатів та застосовувати додаткові заходи збереження конфіденційності.

На початку нового навчального року месенджер запустив режим вікторини в опитуваннях, щоб усі вчителі могли використовувати спільноти Viber для того, щоб поставити питання та збирати відповіді учнів, оцінюючи їх знання з певної теми.

Як месенджер може допомогти в комунікації між учнем та вчителем?

Згідно з результатами опитування, яке ми проводили в офіційних спільнотах Viber у різних країнах, 20 тисяч українських користувачів стверджують, що будуть використовувати Viber для спілкування як з викладачами, так і з батьками та учнями. Такі результати говорять про важливість платформи у навчальному процесі, незалежно від того, у якому форматі він проходить.

Наша компанія зосередилась на тому, щоб навчити освітян користуватись Viber для спілкування з учнями та батьками усупереч проблемам, які виникають у новому навчальному році. До нашої спільноти "Посібник для вчителів", яку ми нещодавно створили, вже приєднались понад 25 000 вчителів.

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Там вони отримують інформацію про останні оновлення. Ми будемо і надалі допомагати вчителям незалежно від того, чи буде тоді навчання проходити онлайн чи офлайн.

Окрім того, що ми працюємо над тим, щоб навчити освітян усьому необхідному для успішного адміністрування спільнотами. Спільнотами дуже просто користуватись: вони містять функції модерації, проведення опитувань, додавання посилань та файлів. Тому вони – ідеальний інструмент для проведення групових розмов як на мобільному пристрої, так і на комп'ютері.

Цифрова освіта дає змогу дітям продовжувати навчатись та отримувати нові знання, а батькам – відстежувати те, що відбувається. Ми також активно спілкуємось з освітніми та технічними закладами на місцевому рівні задля розширення спектру нашої роботи.

Які існують корисні інструменти в додатку, що можуть допомогти у навчанні?

Я вважаю, що Viber найкраще підходить для того, щоб зібрати в одному місці людей з однією метою. Якщо говорити про освітній процес, то додаток буде відмінним інструментом для того, щоб швидко поширити інформацію в цифровому вигляді, який зараз для багатьох студентів є більш звичним, ніж будь-який інший.

Спільноти Viber є потужним союзником вчителів у організації віртуального класу, при обміні задачами, домашнім завданням і навіть у проведенні опитувань для оцінки рівня знань. Персональні або групові аудіо- та відеодзвінки підійдуть для тих, хто потребує більш інклюзивного підходу.

Повертаючись до результатів опитування, майже 30% респондентів з України стверджують, що будуть використовувати версію Viber для ПК як один з основних каналів комунікації. Я вважаю, що це також про багато що говорить.

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Наша платформа для комп'ютера повністю синхронізована з додатком, зберігає всю історію листування, тому я думаю, що для багатьох це буде найкращим варіантом для обміну задачами, домашніми завданнями та ресурсами, які необхідні до та після занять.

Уявіть: викладач географії проводить консультацію після уроку у відеоформаті, ділиться екраном з учнями та обговорює основні моменти. Потім він заходить у спільноту та проводить там опитування. Це все дуже просто і зручно як для навчання, так і викладання.

Чи планує Viber додати нові функції, щоб допомогти учням під час навчання в умовах карантину?

Ми працюємо над створенням інструментів, які будуть корисними у навчальному процесі, незалежно від того, чи відбувається він офлайн чи онлайн.

Усі наші функції можна використовувати незалежно від того, який саме освітній формат був обраний. Тому навіть якщо знову розпочнеться карантин, навчальний процес не буде припинятись через перешкоди для вчителів, учнів, батьків тощо.

Чи можлива (або вже існує) співпраця компанії з державними органами, наприклад МОЗ, Міносвіти, щодо питань карантину та Covid-19?

Співпраця з місцевими органами влади також стала важливою частиною нашої роботи, щоб користувачі могли отримувати правдиву інформацію про те, що відбувається в країні та у світі, за допомогою нашої платформи.

Важливо Ще один конкурент Zoom: Viber запускає в Україні групові відеочати

Раніше у цьому році ми вже почали співпрацювати з Міністерством охорони здоров’я в Україні. Зараз спільнота, яку веде Міністерство разом з Інститутом когнітивного моделювання, “Коронавірус-інфо” є однією з найпопулярніших спільнот в Україні з понад 3 мільйонами підписників.

Також ми запустили спільно з Міністерством охорони здоров'я чат-бот "Лікар Іван Маск", який дає відповіді на найпоширеніші питання щодо Covid-19.Тепер ми зосередились на підтримці цифрової освіти у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та багатьма іншими партнерами.