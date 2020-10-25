Месенджер Telegram уже має понад 400 мільйонів користувачів, і щорічно вдосконалюється. Які ж можливості доступні користувачам – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу підготувала добірку корисних функцій месенджера.

Читайте також Telegram для Android отримає довгоочікувану функцію – коментарі до записів каналів

Зберіть разом функціонал кількох додатків

Бот @IFTTT дає можливість додати до функціонала месенджера додаткові сервіси та програми. Знайдіть у пошуку по назві бот та натисніть "Старт" і пройдіть коротку реєстрацію. Тепер ваше користування Telegram вийде на новий рівень: зможете тут отримувати імейл, додавати нагадування, зберігати дані, читати новини на певну тематику з обраних джерел і ще багато всього іншого.

Шрифти

Інколи потрібно виділити важливі моменти або ж просто зробити текст візуально привабливішим? У телеграм це також можливо! Напишіть перед набором повідомлення @bold і вам запропонують різні варіанти шрифтів. На вибір у месенджері дається три варіанти: жирний, курсив і друкований.

Листування із собою

У Telegram можна надсилати повідомлення самому собі. Це корисно, якщо вам потрібно зберегти якусь інформацію чи текст і завжди мати його під рукою: список покупок на вечір або ж список справ. Теж тут можна зберігати фото, відео чи інші файли.

У месенджері ви зможете знайти цей діалог за написом "Збережені повідомлення".



Додаток Telegram / Фото unsplash

Безпека у Telegram

Telegram позиціонується, як найбільш незалежний і безпечний додаток для спілкування.

Код для входу

Найпростіший спосіб захистити свій контент і листування – поставити пароль для входу в Telegram. У налаштуваннях зайдіть у розділ "Конфіденційність" і оберіть підрозділ "Безпека". Далі рухайте повзунок рядка "Код-пароль" і налаштуйте потрібний вам рівень захисту.

Секретні чати

Найбільший рівень конфіденційності інформації розробники Telegram забезпечують у секретних чатах. У них є таймер самознищення для видалення повідомлення після заданого користувачами проміжку часу (від секунди до тижня). Відлік починається в момент першого прочитання повідомлення. У секретному чаті не можна пересилати повідомлення, а якщо робиться скріншот, то співрозмовники автоматично бачать сповіщення про це.

Режим невидимки

У Telegram можна приховати час останнього відвідування, а також визначити, хто може бачити, що ви в мережі. Зайдіть у розділ налаштувань "Конфіденційність", оберіть підрозділ "Остання активність" і виберіть потрібний вам варіант.