Один з бета-тестерів супутникового зв'язку Starlink від SpaceX Кеннет Кейтер вирішив розібрати антену. Зібрати пристрій назад не вдалося, так як більшість його елементів тримає солідний шар клею. Кейтеру довелося буквально відривати елементи антени.

Як влаштована антена

Сторона фазованої решітки, повернена до неба, ключовий елемент, який дозволяє антені відстежувати супутники Starlink, поміщається в стек, що складається з пластикових шарів гексагональної сітки і зовнішньої обшивки зі скловолокна. На відео добре видно усі елементи антени, повідомляє 24 канал.

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Всередині вміщається кабель Power over Ethernet, приймач GPS, флеш-сховище і драйвери H-Bridge, які використовуються для управління двигунами панорамування й нахилу.

Користувач розібрав антену Strlink, відео:

Антена укомплектована процесором ARM і оперативною пам'яттю для запуску програмного забезпечення для фазованої решітки. Мікросхеми на друкованій платі, схоже, виконали на замовлення спеціально для SpaceX.

Що відомо про обладнання для Starlink

Як повідомляє Business Insider, SpaceX має намір передати на аутсорсинг виробництво призначеного для користувача терміналу. Контракт на виробництво 1 мільйона антен вартістю 2,4 мільярди доларів може отримати швейцарська STMicroelectronics. Таким чином, одна антена обійдеться SpaceX в 2400 доларів.

Зараз SpaceX бере з бета-тестерів 100 доларів в місяць за інтернет-обслуговування і 500 доларів за стартовий комплект, який включає штатив, бездротовий маршрутизатор і термінал. На думку експертів, у SpaceX "немає можливості" виробляти антени менш ніж за 500 доларів. Фактично, поки схема збиткова, хоча частина витрат і покривається абонентською платою.

На початку листопада відразу кілька бета-тестерів Starlink показали, як виглядає присланий їм комплект обладнання для супутникового інтернету та розповіли про те, як працює інтернет Starlink. Вони поділилися результатами тестування швидкості роботи системи.