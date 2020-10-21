Фінальна версія Android 11 була представлена понад місяць тому. За цей час вона встигла зібрати чимало користувальницьких відгуків. При цьому не всі з них виявилися позитивними: так, за заявою низки власників смартфонів, Google досі не виправила один з прикрих багів, який вперше помітили ще в бета-збірках операційної системи.

Проблема, яка виникає у деяких власників Android-ґаджетів, полягає в некоректній роботі повноекранного режиму, повідомляє Gizchina.

До теми Android 11 сповільнює роботу деяких смартфонів

Як проявляється проблема

Наприклад, при запуску мобільної гри в альбомній орієнтації рядок стану і панель навігації операційки як і раніше відображаються поверх активного вікна, ускладнюючи взаємодію з додатком. Повідомляється про виникнення аналогічної ситуації і в інших програмах, включаючи мобільний клієнт YouTube.



Повноекранний режим Android 11 має серйозний баг

Незважаючи на низку скарг, Google поки не зробила ніяких дій щодо виправлення помилки. Співробітники техпідтримки компанії заявили, що не змогли відтворити таку поведінку ОС на своїх пристроях.

Вирішення проблеми

В ролі тимчасового рішення користувачі рекомендують перезапустити активний застосунок. При цьому скидання на заводські налаштування, за їхніми словами, не приводить до поліпшення помилки. Коли Google все ж випустить відповідний патч, поки невідомо.