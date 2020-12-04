Цього літа Google почала публічне тестування нової функції швидкого обміну даними Nearby Sharing, яка дозволяє ділитися фотографіями, відео, і посиланнями з іншими власниками Android-пристроїв. Тепер же пошуковий гігант оголосив про розширення функціональності корисної служби, користувачі якої також зможуть ділитися додатками з Google Play з іншими ґаджетами.

Google поки не розкриває ніяких технічних подробиць про роботу нової функції, але заявляє, що ця можливість стане частиною майбутнього апдейта, який буде доступний вже в найближчі тижні, повідомляє 9to5google.

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Майбутнє оновлення функції Nearby Share дозволить вам ділитися додатками з Google Play з оточуючими вас людьми за допомогою Android-смартфона, навіть якщо у вас немає стільникового зв'язку або Wi-Fi,

– йдеться на сайті Google.



Nearby Share допоможе передати додатки навіть при відсутності інтернету

За наявною інформацією, в розділі "Мої додатки та ігри" у фірмовому магазині з'явиться нове меню "Поділитися додатками". Натиснувши на значок "Поруч", власник ґаджета зможе вибрати користувача, що знаходиться неподалік, і відправити на його апарат потрібну програму, навіть якщо сторона немає активного з'єднання з Інтернетом, або воно занадто повільне.