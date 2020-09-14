Користувачі Android Auto повідомляють про численні проблеми та баги додатка після поновлення пристроїв до Android 11. Так, у ньому можуть пропасти звуки повідомлення, іконка календаря, виникнути загальні проблеми з підключенням до мережі, а також Android Auto не переводить телефонні дзвінки на інтерфейс бортового комп'ютера в автомобілі.

Про проблеми розповіли користувачі Reddit. За їх словами, програма не дає ввімкнути музику в машині: юзер з ніком Rsenist повідомив, що після оновлення Android музика то пропадає, то повертається назад, а Goldfingerrand відповів, що відчуває схожі проблеми, через які втрачається Bluetooth-з'єднання пристрою з автомобілем . Музика при цьому перекладається на динаміки телефону.

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Інші проблеми після оновлення

Користувач Vasios розповів, що після оновлення в Android Auto пропали звуки повідомлень – їх не чутно ні на телефоні, ні у самій машині. Він пояснив, що не відключав їх в налаштуваннях, однак вони все одно не працюють, хоча самі повідомлення приходять. Крім того, в окремих випадках при підключенні до автомобіля в додатку зникає позначення часу, а дата вказується як 1 січня 1900 року.

На сервісі підтримки Google користувач з ніком Clice пише, що після оновлення його Google Pixel 4a в Android Auto не може здійснювати або приймати телефонні дзвінки, оскільки всі вони перенаправояются на телефон, не даючи використовувати для цього систему автомобіля. Він повідомив, що пробував підключатися і за допомогою кабелю, і через Bluetooth, однак нічого не допомагає.

Реакція Google

На даний момент єдина проблема, яку команда додатку встигла вирішити, це проблема з календарем. Оновлення Auto до версії 5.6 повернуло додаток календаря, повідомляється в блозі Google. Про те, коли будуть вирішені інші проблеми, в компанії поки не говорять.