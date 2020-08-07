На початку 2020 року Microsoft офіційно заявила про припинення технічної підтримки операційної системи Windows 7, патчі й оновлення для якої регулярно виходили протягом 11 років. І хоча компанія вже фактично покинула своє дітище, користувачі, як показує статистика, не надто поспішають переходити на актуальну версію десктопної ОС.

За даними аналітичного ресурсу NetMarketShare, частка комп'ютерів та ноутбуків під управлінням Windows 7 знижується вкрай незначними темпами. Якщо на початку року операційка була встановлена ​​на 25,56% пристроїв, то зараз цей показник становить 23,34%.

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Статистика використання операційних систем Windows

Статистика користування Windows 10

Тим часом Windows 10, яка нещодано відзначила п'ятирічний ювілей, може похвалитися мільярдом активних користувачів. За статистикою "десятка" встановлена ​​на 59,37% комп'ютерів. При цьому частка присутності операційної системи Windows 8.1 складає всього 2,87%, а на 0,82% ПК як і раніше встановлена ​​Windows XP, якій цього року виповниться 19 років.



Ринок операційних систем

Експерти вважають, що неспішна відмова від Windows 7 пояснюється наявністю великої кількості багів і кепська сумісність в оновленнях Windows 10. При цьому мінімальні системні вимоги у операційних систем практично ідентичні.