Попри чималу ціну аксесуарів для iPhone 12, деякі шанувальники бренду вже почали замовляти їх у виробника. Але не всі залишилися задоволені придбанням – на форумі Reddit почали з'являтися скарги на прикрий брак дорогих фірмових чохлів для флагмана Apple.

Згідно з повідомленнями численних користувачів на Reddit, вони отримали аксесуари, в яких відсутні отвори для динаміків. Проблема, судячи з опублікованих знімків, торкнулася різних партій товарів, а у деяких випадках, як пишуть покупці, служба підтримки запевняла, що відповідного вирізу у чохлі і не повинно бути.

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Бракований чохол для iPhone 12 без отворів біля динаміків / Фото zarnold16

Мій чохол для iPhone 12 Pro прийшов без отворів для динаміків. Представник Apple сказав, що його не повинно бути, але відео в інтернеті показують протилежне,

– заявив один з покупців.

Разом з тим інші користувачі на форумі зазначають, що при замовленні аналогічних чохлів отримали аксесуари з усіма наявними вирізами під динаміки та інші входи.