Коронавірус у Трампа: твіти з побажаннями смерті главі Білого дому видалятимуть
Президент США Дональд Трамп поавдомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Вже через день главу Білого дому госпіталізували. У соцмережі Twitter зазначили, що всі дописи з побажаннями смерті Трампові від недуги видалятимуть.
У соціальній мережі повідомили, що така поведінка користувачів суперечить правилам Twitter. Про це інформує Vice.
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Твіти, в яких бажають смерті, серйозних тілесних ушкоджень або смертельної хвороби комусь, порушують наші правила,
– зазначили у повідомленні компанії.
Що відомо про стан здоров'я Трампа
- На коронавірус захворіла і дружина Трампа Меланія.
- Наразі глава Білого Дому перебуває в лікарні.
- У CNN з посиланням на власні джерела повідомляли, що стан президента США виникає занепокоєння.
- Цю інформацію не підтвердив лікар Трампа Шон Конлі.
- Медик зазначив, що симптоми пацієнта дещо полегшуються.
- Сам Трамп налаштований вже незабаром повернутись до активної роботи.
Трамп розповідає про свій стан у відео:
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