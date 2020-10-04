Президент США Дональд Трамп поавдомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Вже через день главу Білого дому госпіталізували. У соцмережі Twitter зазначили, що всі дописи з побажаннями смерті Трампові від недуги видалятимуть.

У соціальній мережі повідомили, що така поведінка користувачів суперечить правилам Twitter. Про це інформує Vice.

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Твіти, в яких бажають смерті, серйозних тілесних ушкоджень або смертельної хвороби комусь, порушують наші правила,

– зазначили у повідомленні компанії.

Що відомо про стан здоров'я Трампа

На коронавірус захворіла і дружина Трампа Меланія.

Наразі глава Білого Дому перебуває в лікарні.

У CNN з посиланням на власні джерела повідомляли, що стан президента США виникає занепокоєння.

Цю інформацію не підтвердив лікар Трампа Шон Конлі.

Медик зазначив, що симптоми пацієнта дещо полегшуються.

Сам Трамп налаштований вже незабаром повернутись до активної роботи.

Трамп розповідає про свій стан у відео: