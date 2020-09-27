Рівно 22 роки тому, 27 вересня 1998 року, була заснована корпорація Google. Сьогодні вона є найпопулярнішим пошуковиком у світі. Як звичайний стартап зумів монополізувати ринок, а корпорація Google Inc стала однією з найуспішніших у світі – далі в матеріалі.

Як передає 24 канал, неофіційно історія компанії розпочинається у 1996 році, коли два випускники Стенфорда Ларрі Пейдж і Сергій Брін розпочали роботу над ідеєю альтернативного пошуковика.

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Зауважимо, що тоді конкуренти індексували веб-сторінки та видавали результати у порядку, визначеному найкращими збігами за ключовими словами в пошуковому запиті. Натомість стартап Бріна та Пейджа BackRub, перш за все, показував ті сторінки, на які вела найбільша кількість так званих перехресних посилань.



Сергій Бін і Ларрі Пейдж у 1996 році працювали над ідеєю альтернативного пошуковика

Таким чином, це фактично стало початком майбутнього гіганта техноіндустрії. У 1997 році PageRan перейменували в Google, а в 1998 році засновники зареєстрували Google, Inc. зі статутним капіталом у 100 тисяч доларів, залученими від співзасновника Sun Microsystems Енді Бехтольшайма. Згодом команда перебралася до гаражу Сьюзан Войчицьки, яка сьогодні очолює YouTube. І з цього моменту Google лише розвивався та розвивався.

Нижче – короткий таймлайн його історії:

1998 рік: Крім стартового капіталу від Бехтольшайма, Google залучає понад 1 мільйон доларів від Девіда Черітона (професора Стенфорда), Рама Шрірама (екс-Netscape) і Джеффа Безоса. Далі йдуть скромніші інвестиції.

1999 рік: Компанія залучає 25 мільйонів доларів і переїжджає у Маунтін-В'ю, Каліфорнія. Google намагаються продати пошуковику Excite, який у той час був лідером, однак покупець так і не запропонував цікавих умов.

2000 рік: Google стає пошуковим провайдером Yahoo та пробуде у такій ролі до 2004 року. Потім Yahoo використовувала власну пошукову систему, поки в 2010-му не перейшла на Microsoft Bing, а у 2015-му – на об'єднані результати з Microsoft і Google.

Також Google вперше пропонує неангломовну версію сайту та запускає "дудли" – прив'язані до дати графічні додатки, одним з яких стала повністю функціональна версія Pac-Man.

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2001 рік: Колишній керівник Sun Microsystems Ерік Шмідт входить до ради директорів компанії, а пізніше займає посаду CEO.

2002 рік: Запуск сервісу Google News. Водночас Yahoo пропонує 3 мільярди доларів за компанію, але керівництво Google відмовляється продавати компанію.

2003 рік: Google купує Blogger, одну із перших блогінг-платформ. Також компанія запускає Google AdSense, який дозволяє розміщувати рекламу на сайтах видавців, зокрема у блогах з малим трафіком. Прибутком від реклами компанія ділиться з цими видавцями.

2004 рік: Google стає публічною компанією, зібравши 1,67 мільярда доларів на незвичному онлайн-аукціоні. Також вперше з'являється Gmail – email-сервіс з величезним онлайн-сховищем на той час – цілий гігабайт (у наступному році цей обсяг подвоюють)! Згодом Google запускає Google Print і Google Books – останній дозволяє індексувати книги за їхнім змістом.

Перша версія Gmail (2004 рік): відео

2005 рік: Компанія запускає Google Maps і Google Earth для навігації та передачі зображень із супутників. Пізніше з’являється Google Talk – аби користувачі могли чатитись. На подальшому розміщенні акцій Google привертає понад 4 мільярди доларів.

2006 рік: Google запускає урізану версію пошуковика для Китаю із вбудованою цензурою всупереч своїй місії робити інформацію в усьому світі доступною. Крім того, компанія купує YouTube, а також запускає Google Docs і Spreadsheets (пізніше просто Sheets) – безкоштовні веб-додатки для конкуренції з продуктами Microsoft Office.

2007 рік: Google починає пропонувати мобільну операційну систему Android розробникам, купує одну з найбільших на то час мереж онлайн-реклами DoubleClick, запускає StreetView в Google Maps.

2008 рік: Компанія запускає дебютний браузер Chrome, а T-Mobile G1 стає першим смартфоном на Android.

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2009 рік: Google без лишнього галасу запускає проект самокерованих автомобілів.

2010 рік: Google випускає свій перший смартфон Nexus One. Водночас у Китаї закривають підрозділ пошуку в інтернеті.

Крім того, щоб зробити широкосмуговий інтернет доступним, Google починає будувати власні міські волоконно-оптичні мережі (аж до 2016 року).

2011 рік: Компанія випускає перший ноутбук Chromebook на власній операційній системі Chrome, що здебільшого базується на веб-додатках, а також купує виробника смартфонів Motorola Mobility, переважно заради їхніх патентів, ініціює масові звільнення та завершує операцію до 2014 року. Ларрі Пейдж стає СЕО Google.

2012 рік: Google демонструє Google Glass – під'єднані до мережі окуляри, що використовують технології доповненої реальності.

2013 рік: Компанія купує додаток для навігації Waze і представляє цифровий медіаплеєр Chromecast, призначений для відтворення на телевізорі потокового відео або аудіоконтенту за допомогою Wi-Fi.

2014 рік: Google купує Nest – компанію, що спеціалізується на технологіях розумного будинку, а також розкриває прототип свого самокерованого автомобіля.

2015 рік: Google вдруге змінює назву, оскільки компанію реорганізують у холдинг Alphabet, Inc., в якому сам Google – лише підрозділ пошукового бізнесу. Сундар Пічаї стає її CEO. Також відбувається запуск нового сервісу Google Photos, що приходить на заміну Picasa.

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2016 рік: Компанія представляє смарт-динамік Google Home, а також голосового помічника Google Assistant як складову Home і Allo (Allo пізніше "поставили на паузу", але остаточно не закрили).



Перша розумна колонка від Google – Google Home

2017 рік: Підрозділ Alphabet щодо автономних авто Waymo судиться з Uber через крадіжку секретної інформації та з низки інших причин.

Також Google розкриває вплив Росії на вибори президента США в 2016 році через закупівлі реклами.

2018 рік: Через багато років блокування пошуковика у Китаї з'ясовується, що компанія розробляє проект під кодовою назвою Dragonfly, який має функціонувати, враховуючи встановлену китайським урядом цензуру. У підсумку співробітники протестують, а опісля СЕО Google заявляє, що проект перебуває на стадії "вивчення".

2019 рік: У травні 2019 року через американські санкції Google змушений був розірвати співпрацю з китайським технологічним гігантом Huawei. Нові смартфони китайської компанії залишились без комерційної версії Android. І це проблема не лише виробника смартфонів, але й для Google.

Новий сервіс Play Pass: відео

У вересні 2019 року компанія заявила про запуск власного ігрового сервісу Play Pass. Це платна підписка на ігри та додатки Google Play без реклами та вбудованих покупок.

2020 рік: Через пандемію коронавірусу Google у травні 2020 року розпочала поступово надавати безкоштовний доступ до фірмового сервісу відеоконференцій Google Meet. Зараз ним можуть безкоштовно користуватися юзери по всьому світу, в тому числі й українці. Так компанія хоче залучити нових користувачів і стати повноцінним конкурентом для подібних сервісів – Zoom, Skype і Facebook Messenger.

Ще однією важливою подією 2020 року можна вважати наймасштабнішу хакерську атаку на фірмовий браузер Chrome за всю історію його існування. Жертвами могли стати 32 мільйони користувачів.