Напередодні офіційної презентації нових флагманських смартфонів Apple інсайдери роздобули зразок корпусу неанонсованого пристрою. При його вивченні інформаторам вдалося підтвердити наявність функції, пов'язаної з доповненою реальністю, а також виявити ще один компонент, відсутній у попередніх моделях серії.

Автор YouTube-каналу EverythingApplePro опублікував у твіттері коротку демонстрацію корпусу майбутньої новинки.

Цікаво iPhone 12 таки представят 15 сентября: появилось доказательство

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Особливості корпусу нового iPhone

Серед особливостей ґаджета були відзначені наявність лідару у складі модуля основної камери і плоскі бічні грані. Блогер також звернув увагу на характерний круглий елемент під "капотом" пристрою, який імовірно може використовуватися для нового магнітного фіксатора, або виконувати роль вузла кріплення 5G-антени. Змінилося і місце розміщення лотка для установки SIM-карт, який змістився до нижньої частини пристрою.

Очікується, що на майбутній презентації Apple представить відразу чотири нових смартфона. Крім моделей iPhone 12 Pro і 12 Pro Max компанія може показати дві модифікації iPhone 12 з 6,1- та 5,4-дюймовим дисплеєм.