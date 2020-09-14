Корпус iPhone 12 Pro показали "вживу"
Напередодні офіційної презентації нових флагманських смартфонів Apple інсайдери роздобули зразок корпусу неанонсованого пристрою. При його вивченні інформаторам вдалося підтвердити наявність функції, пов'язаної з доповненою реальністю, а також виявити ще один компонент, відсутній у попередніх моделях серії.
Автор YouTube-каналу EverythingApplePro опублікував у твіттері коротку демонстрацію корпусу майбутньої новинки.
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Особливості корпусу нового iPhone
Серед особливостей ґаджета були відзначені наявність лідару у складі модуля основної камери і плоскі бічні грані. Блогер також звернув увагу на характерний круглий елемент під "капотом" пристрою, який імовірно може використовуватися для нового магнітного фіксатора, або виконувати роль вузла кріплення 5G-антени. Змінилося і місце розміщення лотка для установки SIM-карт, який змістився до нижньої частини пристрою.
Очікується, що на майбутній презентації Apple представить відразу чотири нових смартфона. Крім моделей iPhone 12 Pro і 12 Pro Max компанія може показати дві модифікації iPhone 12 з 6,1- та 5,4-дюймовим дисплеєм.