Міжнародна космічна станція змінила орбіту для ухилення від нерозпізнаного космічного об'єкта. Ймовірність зіткнення з космічним сміттям відзначили фахівці з США.

Маневр для уникнення зіткнення з об'єктом було проведено в ніч на 23 вересня о 00:19 за Києвом. Небезпечне зближення МКС з нерозпізнаним космічним об'єктом відзначили о 01:21, повідомляє 24 канал.

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The station boosted its orbit out of the way of an unknown piece of space debris today after a docked resupply ship fired its engines at 5:19pm ET. The Exp 63 crew has resumed normal activities. More... https://t.co/LWOgLdshbQ pic.twitter.com/xoYwCyQDsS — Intl. Space Station (@Space_Station) September 22, 2020

Що за небезпечний об'єкт?

Космічне командування США повідомило про те, що зафіксовано невідомий шматок космічного сміття, який, як очікується, пройде в межах декількох кілометрів від Міжнародної космічної станції. Що саме за сміття наразі остаточної відповіді немає.

Раніше було відомо про можливу небезпеку зіткнення МКС з апаратом BRICSat-2, який став космічним сміттям. Однак чи справді зафіксоване сміття може бути елементом BRICSat-2 точно невідомо.

Американський супутник BRICSat-2 було виведено на орбіту в 2019 році ракетою-носієм Falcon Heavy компанії SpaceX.

На момент здійснення маневру екіпаж МКС перейшов на корабель "Союз", а МКС провела маневр ухилення за допомогою вантажного корабля "Прогрес".

Чи справді існувала небезпека для МКС?

Серйозні наслідки вкрай малоймовірні, – сміття пролетить "в декількох кілометрах" від станції, але маневри ухилення в таких ситуаціях є обов'язковими, адже ризик повинен бути мінімальний.