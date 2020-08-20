Космонавт Іван Вагнер зафіксував з борту Міжнародної космічної станції ланцюжок з п'яти непізнаних об'єктів у космосі. Об'єктами виявилися нещодавно виведені на орбіту супутники Starlink компанії SpaceX.

За словами Вагнера, він знімав полярне сяйво над Антарктидою. Однак на серії фото виявилися "космічні гості", що летіли паралельним курсом на однаковій відстані одну від одноно.

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Космонавт припустив, що це метеори, супутники, або щось інше. Дані об'єкти виявилися відблисками від супутників Starlink.

Друзі, давно у нас не було timelapse-відео, виправляю ситуацію! Пік Полярного сяйва над Антарктидою в довготі Австралії, тобто під час польоту між ним. Але на відео ви побачите щось інше, не тільки саме сяйво...,

– написав Іван Вагнер.