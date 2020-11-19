Не одне десятиліття астрономів цікавило питання про те, чи дійсно космічний простір є повністю чорним. Останні дослідження підтвердили, що Всесвіт випромінює слабке світіння.

Тод Лауер з Національної оптичної астрономічної обсерваторії в Арізоні разом з іншими дослідниками з космічної місії NASA New Horizons кажуть, що їм нарешті вдалося зафіксувати світіння, використовуючи космічний корабель, який подорожує далеко за межами Плутона.

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Місія New Horizon

Спочатку New Horizons був розроблений для дослідження Плутона, але після того, як у 2015 році він пролетів повз карликову планету, він перебуває на відстані понад 6,4 мільярда кілометрів від Землі. Апарат віддалився від Сонця на дистанцію, яка в 50 разів перевищує відстань від світила до Землі. Це важливий момент у дослідженні, так як він означає, що New Horizons переміщається досить далеко від основних джерел світлового забруднення.

Результати дослідження

Вчені переглянули зображення, отримані за допомогою простого телескопа й камери космічного корабля. Вони демонструють розсип слабких зірок та галактик. Знімки обробили, щоб видалити всі відомі джерела видимого світла. Після видалення розсіяного світла вони зберегли лише світло, що виходить з-за меж нашої галактики. Але навіть після того, як зі знімків прибрали світло, яке ймовірно надходить від далеких галактик, незрозуміле світіння збереглося.

Астроном з Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі, штат Меріленд Марк Постман зазначиив, що фактична, кількість світла, що виходить від загадкових джерел, приблизно дорівнювало кількості світла, що виходить від відомих галактик. Це може доводити існування раніше невідкритих галактик, або "іншого джерела світла, про яке ми ще не знаємо".

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Попередні дослідження

Кілька років тому астрономи вже аналізували знімки New Horizons аналогічним чином, але навіть при менш точних вимірюваннях були отримані приблизно ті ж результати.

Астрономи припускають, що на околицях Чумацького Шляху є набагато більше маленьких тьмяних карликових галактик та інших областей, які не може виявити навіть телескоп Габбла, тому вчені просто не знають про них. Або ж в тих областях більше пилу, що заважає вимірам.

Не виключено також, що слабке світіння якось пов'язано з темною матерією.