Група вчених з різних країн виявила, що з космосу періодично надходять яскраві імпульси. Про такі собі "радіопослання" з космосу говорилося і раніше, однак вперше вчені виявили їхню циклічнісь.

Вперше вдалося простежити циклічність у посланнях: їх фіксують протягом 90 днів, а потім вони зникають на 157 діб. Про це йдеться у статті "Можлива періодична активність у повторних FRB 121102" в науковому виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Що таке FRB

FRB – це швидкі радіоімпульси (англійською – fast radio bursts – 24 канал). Підвид, про який ідеться – FRB 121102 – є найбільш добре вивченим повторюваним імпульсом. Яскраві радіоімпульси тривають не більше декількох мілісекунд.

Хоча їхня природа досі залишається загадкою, ми знаємо, що вони позагалактичні через їхні аномально високі показники дисперсії, а також через виміряні червоні зсуви галактик-господарів, локалізованих FRB,

– пишуть науковці.

Перший ретранслятор FRB 121102 був виявлений в 2014 році. Те, що він повторюється, не виявляли до 2016 року

Як вдалося відслідкувати циклічність

У дослідженні використали 76-метровий телескопа Ловелла. Для спостереження за повторюваними FRB з періодичністю 0,5-3 дні потрібно не менше 100 годин знімання телескопом. Для виявлення періодичності в діапазоні 10-150 днів використовують моделювання.

Якщо період реальний, це показує, що повторювані FRB можуть мати великий діапазон в періодах активності. Це може бути важко узгоджуваним з моделями прецесії нейтронних зірок.

Незважаючи на ретельний моніторинг у попередніх дослідженнях, раніше не було виявлено жодної базової картини в повторенні.

Наостанок науковці прогнозують, що джерело імпульсів наразі "вимкнене". За розрахунком моделі, воно повинне "включитися" приблизно з 2 2020 по 28 серпня 2020.