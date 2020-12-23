Найкращий бездротовий пилосос у 2020 році
Бездротові навушники, зарядки чи мишки – девайси без проводів стали справжнім трендом на ринку. Це логічно, адже у 21 столітті цінують портативність та зручність користування, а дроти лише гальмують його. Це стосується і ринку пилососів.
Ми можемо сміливо сказати, акумуляторний бездротовий пилосос – це пристрій 21 століття. Далі ми розкажемо в чому його переваги, а також яку модель можна вважати найкращим вибором у 2020 році.
Переваги бездротового пилососа
Мобільність. Це, насправді, очевидна перевага. Бездротовий пилосос набагато мобільніший, ніж його "побратими" з дротами. Він не потребує розетки, тож його можна використовувати для прибирання автівки, або ж захопити із собою, наприклад, на дачу.
Ефективність. Такий пилосос може забезпечити справді якісне прибирання. Без зайвих дротів такий пристрій зможе дістатись куди завгодно: під ліжком, у важкодоступних кутках тощо. Не потрібно думати і про довжину проводу, тож при бажанні власник може пропилососити навіть стелю.
Швидкість прибирання. Сам процес прибирання стає простішим, а відтак і швидшим. Не треба витрачати час на розмотування кабелю, перетягування до найближчої розетки, та розплутування дротів (погодьтесь, таке трапляється частенько).
Універсальність. Таким приладом можна прибрати весь будинок, зокрема кімнати, в яких немає розетки, сходи або шафи для одягу. Також за допомогою акумуляторного пилососу можна очистити м'які меблі і навіть автомобіль.
Компактність. Більшість таких приладів мають окремий модуль, який зручно тримати під рукою для дрібних халеп, як от розсипана сіль чи крупа. Також він стане в нагоді під час прибирання люстри, жалюзі тощо.
Яку модель обрати
Рекомендуємо вам звернути увагу на акумуляторну модель Bosch BBS81PET. З ним процес прибирання можна скоротити одразу на 30%. Окрім вище перелічених переваг цей пилосос має ще кілька важливих функцій, які вигідно вирізняють його на тлі інших моделей.
Зокрема, пилосос отримав спеціальну щітку AllFloor HighPower, а також мотор DigitalSpin. У парі ці характеристики гарантують швидке та ефективне прибирання усіх типів підлог.
Ще одна перевага цієї моделі – це картриджна система фільтрації. Річ у тому, що навіть після прибирання у повітрі залишаються дрібні часточки пилу. При цьому система три рази відфільтровує відпрацьоване повітря, аж поки показник чистоти сягає 99,9%. Тож повітря у приміщенні стає істотно чистішим.
А якщо ви власник пухнастого домашнього улюбленця – вам точно варто пригледітись до Bosch BBS81PET. У комплекті з моделлю користувачі отримують міні-електрощітку ProAnimal. Вона допоможе швидко прибрати шерсть домашніх улюбленців з підлоги чи оббивки меблів. Додатковий ролик збирає шерсть ще ефективніше. Також цю щітку легко розібрати та очистити.
У комплект з моделлю входить акумулятор Li-Ion. Він забезпечує ефективну роботу пилососа. Також користувачеві буде легко його встановлювати або знімати – достатньо натиснути лише одну кнопку.
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