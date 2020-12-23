Бездротові навушники, зарядки чи мишки – девайси без проводів стали справжнім трендом на ринку. Це логічно, адже у 21 столітті цінують портативність та зручність користування, а дроти лише гальмують його. Це стосується і ринку пилососів.

Ми можемо сміливо сказати, акумуляторний бездротовий пилосос – це пристрій 21 століття. Далі ми розкажемо в чому його переваги, а також яку модель можна вважати найкращим вибором у 2020 році.

Переваги бездротового пилососа

Мобільність. Це, насправді, очевидна перевага. Бездротовий пилосос набагато мобільніший, ніж його "побратими" з дротами. Він не потребує розетки, тож його можна використовувати для прибирання автівки, або ж захопити із собою, наприклад, на дачу.

Ефективність. Такий пилосос може забезпечити справді якісне прибирання. Без зайвих дротів такий пристрій зможе дістатись куди завгодно: під ліжком, у важкодоступних кутках тощо. Не потрібно думати і про довжину проводу, тож при бажанні власник може пропилососити навіть стелю.

Швидкість прибирання. Сам процес прибирання стає простішим, а відтак і швидшим. Не треба витрачати час на розмотування кабелю, перетягування до найближчої розетки, та розплутування дротів (погодьтесь, таке трапляється частенько).

Універсальність. Таким приладом можна прибрати весь будинок, зокрема кімнати, в яких немає розетки, сходи або шафи для одягу. Також за допомогою акумуляторного пилососу можна очистити м'які меблі і навіть автомобіль.

Компактність. Більшість таких приладів мають окремий модуль, який зручно тримати під рукою для дрібних халеп, як от розсипана сіль чи крупа. Також він стане в нагоді під час прибирання люстри, жалюзі тощо.

Яку модель обрати