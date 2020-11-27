На краудфандінговій платформі Xiaomi з'явилося розумне масажне крісло
Xiaomi анонсувала просунуте масажне крісло Joypal AI. Воно вміє автоматично адаптуватися під тіло користувача і підтримує управління зі смартфона, даючи змогу задати певні параметри масажу.
Масажне крісло Joypal AI підтримує безліч інтелектуальних функцій, зазначає Xiaomi. Для початку воно підлаштовується під кожну конкретну людину, з огляду на зріст, вагу й інші параметри. Просунуті алгоритми проводять біоелектричний аналіз всього організму, щоб вважати больові сигнали для виявлення будь-яких проблем зі здоров'ям. На основі цього визначається індивідуальний підхід з урахуванням всіх фізіологічних особливостей людини.
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Підтримується 11 професійних технік масажу, які будуть поліпшуватися і вдосконалюватися з подальшими оновленнями. Під час масажу увага приділяється всьому тілу, в тому числі і ногам. Крім того, є функція підігріву вибраних частин тіла, а для повного розслаблення є спокійне музичний супровід.
Демонстрація роботи крісла Joypal AI
Крісло передбачає три різних положення з можливістю зміни кута нахилу спинки. Керувати процесом масажу можна як за допомогою голосових команд, так і мобільного застосування.
Ціна
Після надходження в продаж крісло буде коштувати 1 155 доларів (32 854 гривні).
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