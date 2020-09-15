Компанія Dell Technologies теж несе збитки через коронакризу. Виробник змушений скоротити поставки фірмових ноутбуків, тож уникнути скорочення персоналу компанія не зможе.

У компанії вже провели збори, під час яких операційний директор Джефф Кларк заявив: компанія змушена вдатись до скорочення штату для зниження витрат, передає Bloomberg.

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При цьому він наголосив, що скорочення не будуть сконцентровані в якомусь одному підрозділі компанії.

На чому будуть економити

Що стосується зниження зарплат, то до цього ще справа не дійшла. Більше того, робітникам, що наразі працюють віддалено видали по 400, щоб оновити домашнє обладнання для дистанційної роботи.

Співробітникам дозволили працювати як завгодно довго. Єдине, що цей графік має бути погоджений з безпосереднім керівником.

А от премії вирішили поки заморозити. Як і підвищення співробітників на посаді. Станом на кінець січня в Dell Technologies працювало близько 165 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше через кризу штат скоротив американський стартап Uber. Там змушені були попрощатись із 25% від усіх працівників.