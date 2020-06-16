Останні роки IT-сфера в Україні демонструє стрімке зростання. Кількість спеціалістів, які були зареєстрованими як ФОП, зросла з 89 тисяч у 2016 році до 183 тисяч у 2020 році. Це демонструє чіткий вектор розвитку ринку у бік цифрових технологій та IT-послуг.

Як раніше писав 24 канал, початком пандемії COVID-19 та карантину ситуація з роботою працівників та компаній ІТ-сфери суттєво погіршилась. Уряд вимушено створив для цієї сфери такі вимоги, виконати які через карантин стало не під силу більшості компаній.

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Здавалося, що гнучкість і просунутість IT мала убезпечити їх від негативних наслідків урядових обмежень. Насправді ж ці обмеження спричинили ряд проблем функціонування сфери.

Вакансії в ІТ-компаніях

Першою проблемою для ІТ-сфери стало скорочення запиту на ІТ-послуги та виготовлення продукції програмування. Наслідком стало зменшення кількості пропонованих на ринку праці вакансій. Найпопулярніша серед айтівців платформа DOU надала розгорнуту статистику з цього приводу.

Кількість нових вакансій у квітні зменшилась на 40%, порівняно з лютим цього року.

Вакансії в IT-сфері в Україні / DOU

Більшість компаній не мали змоги утримувати велику кількість працівників, тим паче – наймати на роботу нових. Це створило другу проблему в ІТ: нездорову конкуренцію на ринку праці.

ІТ-організації почали шукати більш досвідчених спеціалістів. Кількість вакансій для фахівців з досвідом роботи понад 5 років склала 391 та скоротилась на 26% порівняно з лютим 2020.

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Найбільш несприятливою є ситуація для фахівців середнього рівня та початківців. У квітні компанії потребували 2108 спеціалістів з досвідом роботи від 1 до 5 років: цей показник знизився на 41%, порівнюючи з лютим.

Кількість вакансій для спеціалістів без досвіду або з досвідом до 1 року склала 223. Таким чином запит на молодих спеціалістів упав на 46%.

Що із зарплатою

Третьою закономірною проблемою стало скорочення оплати праці. Щоб отримати хоч якусь роботу, айтішникам доводиться братися за неї на вигідних лише для роботодавця умовах.

“Великі компанії мають достатньо ресурсів, аби поки не запроваджувати великих змін. Проте менші за розмірами скорочують зарплату своїх співробітників до 50 відсотків”, – розповів генеральний менеджер однієї з IT-компаній Дмитро Цуркан.

Тобто, падає ціна на послуги з програмування. Через це падіння підприємці можуть отримати ІТ послуги за значно менші гроші, але це створює дисбаланс у сфері надання послуг і встановлює несправедливу ціну на них.

Те ж саме відбулось і на ринку фрілансу. Фахівці, що не знайшли роботи в компаніях, швидко заповнили цю нішу. Тому ціни на послуги там впали також, а ринок став надмірно переповнений.

Чим допомогла влада?

З початком карантину уряд намагався послабити його негативні ефекти на бізнес-середовище. Частина рішень влади стосувалася й ІТ-сфери:

Звільнення ФОПів від сплати ЄСВ, а також звільнення від податку на об’єкти нежитлової нерухомості до 31 травня.

Заборона перевірок господарської діяльності.

Мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок

врегулювання орендної плати на час карантину.

Створення програми стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19.

Відтермінування декларування, тимчасове скасування окремих штрафів тощо.

Насправді ці заходи не надали суттєвої допомоги. Вони спростили певні адміністративні процедури, які стосуються оподаткування, та тимчасово скасували незначні податки для IT. Але кризу, що вже прийшла в галузь, не зупинили.

Це добре видно зі становища на ринку ІТ-послуг. Попри "підтримку" влади, ця сфера продовжує втрачати свої фінансові ресурси, багато спеціалістів втрачають роботу, а ціни на їхні послуги швидко падають. Якщо ситуація не покращиться, Україну чекають труднощі в ІТ-сфері.

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Вони можуть проявитися у переорієнтації високоспеціалізованих кадрів на закордонні ринки праці, скороченні ІТ-послуг для українського суспільства та подальшому стрімкому підвищенні цін на них. Без цієї розвинутої сфери багатьом підприємствам буде складно проводити свою діяльність: економіка нашої держави ще більше почне гальмувати.

Щоб не допустити занепаду цієї та суміжних галузей, влада повинна змінити свою політику щодо важливих для держави бізнес-організацій. Перш за все, це має стосуватися сприятливих умов для виходу з карантину та різних пом’якшень для ІТ-компаній з боку влади. Конкретні зміни мають бути визначені через проведення обговорень та консультацій з заінтересованими сторонами з метою подальшого ефективного вирішення проблем.

Автор: Костянтин Шокало, аналітик Центру спільних дій