Мобільний застосунок Дія незабаром дасть змогу не лише пред'являти документи, але й ділитись їхньою цифровою копією. Таким чином, кажуть у Міністерстві цифрової трансформації, ксерокопії залишиться у минулому.

Про нову послугу у Дії розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров. Також він додав, що нова послуга стане у нагоді тоді, коли установа відмовилася прийняти електронний паспорт та вимагатиме пред'явити фізичний документ.

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Зокрема, цією послугою можна буде скористатися під час отримання посилок або грошових переказів у банку, коли сума перевищує 5 тисяч гривень.

Як це працює

Для початку представник цієї організації теж має мати сервіс Дія 2.0 або копію документа він отримає на e-mail.

Далі відбуватиметься запит документа, при якому потрібно відсканувати штрих-код у застосунку. При цьому користувач отримує повідомлення про запит від банку чи відділення пошти.

Після цього потрібно підтвердити та вибрати спосіб передачі: через Дію або на e-mail.

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У той же час Федоров наголошує, що цифровою копією не зможе скористатися зловмисник, адже вкладений документ зашифрований і підписаний цифровим підписом Дії.