5 жовтня 9 років тому помер засновник компанії Apple та знаменитий винахідник Стів Джобс. Мотивуючі цитати – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала найвідоміші вислови геніального винахідника Стіва Джобса.

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Біографія Стіва Джобса

За своє життя Джобс набув репутацію вимоглого перфекціоніста, який одержимий деталями. Він представив світу кольоровий комп'ютер iMac, потім iPod і iPhone.

Стів Джобс був засновником, членом ради директорів і СЕО корпорації Apple Inc. Джобс також раніше займав посаду CEO компанії Pixar Animation Studios. У 2006 році The Walt Disney Company придбав Pixar, і Джобс став членом ради директорів Disney.

До кінця свого життя Джобс був акціонером та членом ради директорів The Walt Disney Company.

У 2003 році в Стівена Джобса виявили рак підшлункової залози. У квітні 2009 року йому зробили операцію, та лікарі назвали чудові перспективи пацієнта. У січні 2011 року компанія Apple оголосила, що Джобс йде на невизначений час за станом здоров'я.

Стівен Джобс помер 5 жовтня 2011 року.

Цитати, що надихають

12 червня 2005 року Стівен Джобс виступав перед випускниками Стенфордського університету. Він порадив розібратись в собі та зрозуміти, що насправді вони люблять.

Робота займає велику частину вашого життя, тому єдиний шлях до самоповаги – робити те, що ви вважаєте вартим великих зусиль. А єдиний спосіб виконати таку роботу – це любити те, чим ви зайняті. Не розкисайте!

– виступив з промовою Джобс.

До речі, скандальна чиновниця Раїса Богатирьова під час виступу перед випускниками Києво-Могилянській академії у 2011 році використала цілі шматки з цієї промови Джобса, що викликало велике обурення в іноземній пресі.

Джобс вважав, що він ніколи не мав на меті стати найбагатшою людиною на кладовищі.

Лягати спати і думати, що сьогодні ти зробив справжнє диво – ось, що для мене важливо.

– Стів Джобс в інтерв'ю The Wall Street Journal, 1993 року



Для Джобса гроші були неважливими / Фото iphones

Пройдений шлях і є нагорода.

– говорив Джобс.

Як ми вже писали, Джобс був перфекціоністом, тому для нього були важливі навіть найменші деталі. А щоб вирішити якусь проблему, потрібно шукати прості рішення.

Але якщо продовжити думати далі, якщо вникнути в проблему, якщо шар за шаром прибрати лушпиння, ніби чистиш цибулю, то приходиш до найбільш елегантного та простого рішення. В більшості людей просто не вистачає на це сил або часу.

– говорив Стівен Джобс.

Найважливіша риса характеру для підприємців, на думку Стівена Джобса, – це наполегливість.

Половина того, що відокремлює успішних підприємців від невдах – це наполегливість.

– Джобс для Computerworld Information Technology Awards Foundation, 1995 рік.



Продукція компанії Apple / Фото pexels

Краще взяти і винайти завтра, ніж переживати про те, що вчора було так собі.

– зазначив Джобс.