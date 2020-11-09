У час поширення коронавірусу COVID-19, люди почали вигадувати різні методи захисту. Якісь з них виявились дуже кумедними, а деякі навіть інноваційними. Про незвичайні винаходи для зменшення ризику зараження – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала підбірку екстравагантних та іноді навіть чудернацьких винаходів, які були вигадані, аби захиститись від коронавірусу COVID-19.

До теми Винайшли спеціальну маску для захисту від COVID-19 у басейні: фото

Які маски люди вигадали

Маски з будь-чого

До чого люди тільки не вдаються, аби замінити захисну медичну маску для обличчя. Хоч такий підхід досить екологічний, навряд його можна вважати ефективним у захисті від вірусів. Зокрема, родина з Сектору Гази використовувала листя капусти для захисту обличчя дітей.

Одна з жінок вирішила клеїти на внутрішню частину маски щоденну прокладу, аби засіб захисту не набирав вологу.

Чоловіки ж замість маски почали використовувати пляшки, пакети і навіть шкірки від дині.

Захисна маска з обличчям для розблокування телефону

З масками неможливо розблокувати телефон по FaceID, тому дизайнер Даніелі Баскін із Сан-Франциско створив респіратор N-95. На ньому зображена друга частина обличчя.

Цікавий факт, респіратор виявився дієвим.



Захисна маска для зручного використання FACE ID / Фото Твіттер

Серія фото непотрібних масок

Намібійсько-німецький художник Макс Зідентопф також створив серію фото про саморобні маски для захисту від коронавірусу.



Такі маски точно не захистять вас від коронавірусу / Фото Макса Зідентопфа



Труси замість маски – не найкращий варіант / Фото Макса Зідентопфа



Це смачна маска / Фото Макса Зідентопфа



Палатка для голови / Фото Макса Зідентопфа



Кросівки замість маски / Фото Макса Зідентопфа

Винаходи для соціальної дистанції

Капелюхи з поплавцями для басейну

На північному сході Німеччини, а саме в місті Шверіні, власники однієї з кав'ярень почали видавати своїм клієнтам незвичні головні убори.

Це звичайні капелюхи, до яких прикріплені поплавці для басейну зі спіненого поліетилену. Довжина поплавців дозволяє зберігати соціальну дистанцію щонайменше 1,5 метра, а легкість матеріалу не приносить гостям закладу жодних незручностей.

Такі капелюхи – це не лише прояв турботи від закладу, а й чудовий привід усміхнутися в напружені часи.



Капелюхи для соціальної дистанції / Фото Cafe & Konditorei Rothe

Незвична ковдра для пікніка

Дизайнерка з Лондону Пол Кокседж створила ковдру, яка дозволяє людям "безпечно та впевнено соціалізуватися" на відкритому просторі.

Це дизайнерське рішення не дозволяє людям розташовуватись ближче, ніж цього вимагають сучасні правила соціальної дистанції. Ковдра має всього чотири чітких місця, на яких можна вмоститися.



Ковдра для соціальної дистанції / Фото Dezeen

Черевики для соціальної дистанції

У Румунії чоботар Григор Луп із міста Клуж змайстрував шкіряні черевики, які допомагають дотримуватись соціальної дистанції. За європейськими мірками ці черевики 75 розміру, тому якщо люди в цьому взутті стануть навпроти, то між ними буде збережена соціальна дистанція у півтора метра.

Втім, аби придбати такі незвичні черевики, за них необхідно віддати 500 румунських леїв (3 100 гривень).



Черевики для соціальної дистанції / Фото Фейсбук Григора Лупа

Двометрова корона

Німецький філіал популярної франшизи Burger King після послаблення карантину та відкриття ресторанів створив незвичний головний убір.

Це картонна корона діаметром у два метри, яка допомагає відвідувачам закладу дотримуватись соціальної дистанції. "Корону дистанції" видають у деяких закладах країни безкоштовно при отриманні замовлення.



Велика корона для захисту від коронавірусу / Фото Burger King

Надувні щитки для обличчя

Італійська студія MARGstudio презентувала надувний щиток для обличчя. За словами розробників, він дозволяє людям безпечно спілкуватися з оточенням та не заважає споживати їжу чи напої в громадських закладах харчування.

Надувний щиток коштує менше долара та його можна замовити у будь-якому кольорі.

Але варто зауважити, що під час розробки дизайнери не враховували медичні рекомендації.



Надувний щиток для обличчя / Фото @margstudioarchitecture

Лазерне коло

Нідерландець Харм ван Бек створив незвичну річ для соціальної дистанції, яку так і назвав – The Social Distance Thing.

Прилад кріпиться до спини людини та проєктує на землі навколо неї коло діаметром у 3 метри. Таким чином лазер немов забороняє іншим людям наближатися ближче, ніж 1,5 метра.

Виробник поділився детальною інструкцією, як створити такий винахід із підручних засобів, аби кожен охочий зміг зробити такий і собі.

Як виглядає захисне лазерне коло: дивіться відео

Пересувні захисні столики для ресторанів

Один ресторан у штаті Мериленд (США) продемонстрував цікавий винахід для зниження ризику поширення коронавірусу.

Вони вигадали пересувний стіл, який не лише слугуватиме відвідувачам закладу за призначенням, а й допоможе їм триматися один від одного на відстані.

This restaurant in Maryland intends to use bumper tables to keep customers six feet apart once it begins to take seated diners. pic.twitter.com/ReCLbzcowF — CBS News (@CBSNews) May 18, 2020

Натільний щит

Китайський архітектор надихнувся структурою крил кажанів та розробив цілий щит для захисту від коронавірусу. Він забезпечує необхідний простір між людьми та захист від навколишнього середовища.

До речі, об'єм такого захисного спорядження знижує ризик поширення дихальних крапель, адже покриває більшу частину тіла.

Хоч винахід і має великий розмір, але він доволі легкий, адже складається з вуглецевого волокна та ПВХ.



Захисний щит від коронавірусу / Фото Dezeen.com