Кур'єри обурені тим фактом, що система Amazon обирає кур'єра залежно від того, наскільки він близько до складу. Особливо проблемно це для кур'єрів з передмістя. Тож вони придумали креативний спосіб, щоб обманути систему.

Так, кур'єри з передмістя Чикаго розвішують смартфони на деревах, щоб створити ілюзію близькості, передає Bloomberg.

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Як це працює

Кур'єри, які доставляють товар на автівках, отримують замовлення через додаток Amazon Flex.Тоді автоматизована система обирає того кур'єра, чий смартфон поряд.

Кур'єри обійшли систему Amazon: відео

При чому система може визначити місце розташування смартфона з точністю до 5 метрів.

Тож ті водії, що перебувають далеко залишаються без замовлень. При цьому кур'єри отримують гроші лише за кожне доставлене замовлення.

Саме тому вони вирішили розвісити смартфони на деревах біля складу, синхронізувати їх зі ще одним смартфоном. Таким чином вони обманюють систему та отримують замовлення.